Une vente surprise en Italie, le PSG dit bingo ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe est une véritable réussite, ce qui permet d’envisager une belle vente de l’international slovaque pour le PSG. D’autant que l’ex-capitaine de l’Inter est très courtisé en Italie.

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Milan Skriniar a pris la direction de la Turquie au mois de janvier. Un choix étonnant mais qui s’avère payant pour l’ancien défenseur de l’Inter Milan, qui a retrouvé des couleurs au Fenerbahçe sous les ordres de José Mourinho. Titulaire indiscutable de l’équipe stambouliote, le défenseur de 30 ans fait également le bonheur du Paris Saint-Germain. Car grâce à ce prêt concluant, une belle vente se profile pour le club de la capitale française lors du prochain mercato.

🔵 La Lazio busca un central y le gustan varios nombres:



📍 Milan Skriniar (PSG/Fenerbahce)

📍 Valentín Gómez (Vélez)

📍 Wout Faes (Leicester)

📍 Mosquera (Valencia)

📍 Hajdari (Lugano)



[Corriere dello Sport] pic.twitter.com/00M43CH79f — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 2, 2025

Idéalement, le Fener aimerait conserver le joueur, mais assumer un transfert en plus de l’imposant salaire de Milan Skriniar risque d’être difficile pour le club turc. Ce n’est pas un problème pour le PSG puisque dans le même temps, le joueur d’1m88 s’est refait une cote de popularité en Série A. La preuve, le Corriere dello Sport nous apprend que Milan Skriniar est l’un des cinq défenseurs ciblés par la Lazio Rome, qui suit également les situations de Valentin Gomez (Velez), Wout Faes (Leicester), Cristhian Mosquera (Valence) et Albian Hajdari (FC Lugano).

La Lazio lorgne sur Milan Skriniar

En cas de retour en Série A, Milan Skriniar pourrait rapporter environ 15 millions d’euros au PSG, une somme non-négligeable pour un joueur recruté libre à l’été 2023 et qui n’a jamais véritablement été dans les petits papiers de Luis Enrique. Il ne reste plus qu’à espérer du côté parisien que Milan Skriniar continue sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison et surtout, que l’international slovaque (77 sélections) ne se blesse pas. Il s’agira ensuite de voir où le joueur souhaite poursuivre sa carrière et s’il privilégiera un retour en Italie au Fenerbahçe, malgré sa belle histoire en cours en Turquie.