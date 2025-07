Une recrue surprise au PSG, réunion décisive cette semaine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer sa défense au mercato estival, le PSG cible Illya Zabarnyi. Luis Enrique ne dirait toutefois pas non à une deuxième recrue à ce poste et le renfort mystère pourrait être Yusuf Akcicek.

Malgré sa défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain a réalisé une saison monstrueuse. Le club parisien a sans doute le meilleur onze de départ d’Europe, et la gifle reçue par Chelsea dimanche n’y change rien. Le banc à la disposition de Luis Enrique est en revanche un gros point faible de ce PSG 2024-2025. La preuve, l’absence de Willian Pacho contre les Blues a pesé lourd, Lucas Beraldo livrant une performance laborieuse en finale. L’objectif de Luis Campos durant ce mercato estival est donc d’étoffer le groupe parisien avec des recrues de poids, notamment dans le secteur défensif.

Rendez-vous milieu de semaine avec Fenerbahçe. 𝐘𝐮𝐬𝐮𝐟 𝐀𝐤𝐜̧𝐢𝐜̧𝐞𝐤 dans le viseur du PSG, plusieurs joueurs du PSG pour un transfert définitif 𝐒𝐤𝐫𝐢𝐧𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐭 𝐀𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨. Il y'a aussi d'autres joueurs qui intéresse le club turc...#PSG #Paris #Mercato… pic.twitter.com/7vL7BwDLJe — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 13, 2025

Illya Zabarnyi est la priorité du club de la capitale et les négociations avancent bien avec Bournemouth. Mais en cas de départ de Lucas Beraldo, qui souhaite visiblement partir, un second renfort est envisageable. Selon les informations de PSG Inside Actu, l’intérêt du champion d’Europe en titre pour Yusuf Akcicek est plus fort que jamais et un rendez-vous prévu en milieu de semaine avec Fenerbahçe pourrait permettre d’avancer sur ce potentiel transfert.

Yusuf Akcicek vers le PSG ?

Les bonnes relations entre Paris et le club turc laissent clairement présager qu’un accord ne sera pas difficile à trouver pour le grand espoir turc, brillant au poste de défenseur central au sein de l’équipe de José Mourinho cette saison. Le compte insider nous apprend par ailleurs que ce rendez-vous devrait permettre aux deux clubs de finaliser les transferts de Milan Skriniar et de Marco Asensio, dont les départs à Fenerbahçe devraient rapporter près de 30 millions d’euros au PSG. « D’autres joueurs intéressent le club turc » explique pour conclure le compte spécialisé sur X, laissant sous-entendre que d’autres mouvements entre le Fener et Paris sont envisageables cet été.