Une recrue du PSG impressionne, Neymar sous le charme

Par Mehdi Lunay

Avec le recrutement massif opéré cet été par Luis Campos, le PSG possède une véritable armada prête à tout renverser. Parmi ces recrues, le Portugais Renato Sanches n'a pas été le plus en vue, sauf pour Neymar.

Le PSG n'a pas à se plaindre. Toutes les lignes ou presque sont comblées avec deux voire trois joueurs pour un même poste. Le milieu de terrain, point noir des dernières saisons, n'est pas en reste avec les signatures de Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Vitinha. Ce dernier est le plus installé dans l'équipe parisienne, ayant déjà fait très bonne impression en duo avec Marco Verratti. Son compatriote Renato Sanches a lui laissé une impression plus mitigée pour ses débuts. L'ancien du LOSC a certes marqué d'entrée face à Montpellier mais il a surtout connu du déchet technique et de la fébrilité.

Neymar très élogieux sur Renato Sanches

Certains journalistes et supporters n'ont pas tardé à être critique à son encontre. Des analyses que ne partage pas son coéquipier Neymar. Le Brésilien ne côtoie le milieu portugais que depuis quelques semaines. Pourtant, le courant passe déjà entre les deux hommes et cela va même plus loin. Neymar est un grand fan de Renato Sanches, qu'il considère comme la recrue majeure de l'été au PSG.

Neymar was asked to name Ligue 1 players he admires: “There’s a player that plays with me in Paris, Renato Sanches!”



Game recognize game 🤝 pic.twitter.com/j1PZYVLWSR — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) September 7, 2022

« Un joueur qui est avec nous maintenant : Renato Sanches. Il est très différent en tant que joueur et très bon. Nous avons de la chance de l'avoir avec nous maintenant ici, donc nous allons mieux maintenant », a t-il affirmé à DAZN lorsqu'on lui a demandé le joueur qu'il admirait le plus. Des mots flatteurs qui feront du bien au milieu portugais et qui confirment l'étendue de son talent. Reste à le montrer régulièrement en enchaînant les grosses prestations, ceci quand les blessures le laisseront tranquille. Et, de ce point de vue là, ça a mal démarré avec une lésion aux adducteurs droits qui va le tenir éloigné des terrains et de son nouvel ami Neymar.