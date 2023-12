Une légende de l’OM juge le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à officialiser la venue de deux Brésiliens dans les prochaines heures, à savoir Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Deux arrivées commentées par les observateurs.

La direction du PSG n'a pas perdu de temps pour boucler deux dossiers... Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier, le club de la capitale annoncera les signatures de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Le premier est un milieu de terrain qui évoluait aux Corinthians. Le second est défenseur central axe gauche et jouait sous les couleurs de Sao Paulo. A 20 ans, Beraldo a déjà une petite expérience. Il se dit qu'il pourrait rapidement gagner sa place de titulaire au PSG, ce qui semble plus difficile en l'état pour Moscardo. Au Brésil, on veut en tout cas croire que Lucas Beraldo est une très belle pioche pour les champions de France. Ce n'est pas Carlos Mozer qui dira le contraire.

Beraldo, un vrai crack débarque au PSG ?

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, l'ancien joueur de l'OM n'a en effet pas tari d'éloges sur Lucas Beraldo, qu'il voit promis à un très bel avenir en Ligue 1. « J’aime bien ce joueur, il est intelligent, se positionne bien. Je lui vois un avenir au sein de la Seleçao. En tout cas, il a le potentiel pour y prétendre. Il est déjà mature pour son âge et je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de six mois pour s’adapter », a notamment indiqué Carlos Mozer, impatient de voir évoluer le défenseur de 20 ans avec le PSG. Selon les informations du Parisien, Lucas Beraldo pourrait faire ses grands débuts sous le maillot du club francilien dès le 7 janvier prochain en Coupe de France. Le club de la capitale affrontera l'US Revel à Castres. L'occasion de faire un peu tourner pour Luis Enrique.