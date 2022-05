Une incroyable porte de sortie pour Neymar au PSG. Chiche ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain ne croit plus vraiment en Neymar comme tête de gondole de son grand projet.

Recruté en 2017 comme le joueur le plus cher de l’histoire, le Brésilien n’a pas répondu aux attentes, en dehors de ses performances intéressantes lors de l’épopée en finale de la Ligue des Champions en 2020. Problème, il y a un an, Neymar a prolongé pour quatre saisons au PSG, et se voit donc affublé d’un contrat qui le rend totalement intouchable. Si l’Emir du Qatar est lassé par les frasques et le faible rendement de son numéro 10, lui trouver un point de chute sera une autre affaire.

L'Angleterre, les USA ou...

Un retour en Espagne est exclu pour des raisons financières, et les clubs anglais capables de mettre de telles sommes n’attirent pas vraiment Neymar. Il faut dire que le meneur de jeu du PSG se sent bien à Paris, et a fait comprendre aux supporters qu’il n’avait aucune intention de bouger sur les prochaines saisons. Mais que faire si la situation devient intenable, lui qui se fait régulièrement siffler depuis l’élimination en Ligue des Champions face au PSG ? Partir loin, quitte à faire des sacrifices financiers, alors que le Mondial au Qatar semble être le dernier objectif de sa carrière, comme il l’a laissé entendre à l’automne dernier. La Major League Soccer est un championnat qui l’attire, mais pas forcément pour les bonnes raisons, Neymar ayant déclaré qu’avec quatre mois de vacances, il adorerait découvrir la MLS et ses avantages à ce niveau.

Santos, le défi de Neymar ?

Et si Neymar, qui est le seul joueur de l’histoire à avoir intégré le Top10 du Ballon d’Or sans avoir évolué en Europe, retournait au Brésil. Un ancien membre de la Seleçao, devenu consultant, l’a mis au défi de revenir à Santos, un club pour qui il clame son amour régulièrement, mais n’a jamais fait savoir qu’il aimerait réellement y retourner. La formation de Sao Paulo n’a clairement pas les moyens financiers de le faire revenir, mais Neymar pourrait faire un énorme sacrifice en revenant chez les Peixe. « Est-ce vraiment vrai que le PSG a mis en vente un joueur comme Neymar ? Neymar semble savoir ce qu’il veut faire, rester à Paris. Mais j’ai envie de lui dire, viens jouer pour Santos, puisque tu dis souvent que tu aimes tellement Santos », a ainsi confié Neto dans l’émission Os Donos da Bola, sur la télévision brésilienne Band.

Un voeu qui risque de rester pieux, Neymar estimant avoir encore du travail à faire en Europe. Et son envie suivante est en effet de découvrir le championnat nord-américain, pour se rapprocher de son pays tout en conservant un contrat de premier rang. La porte de sortie vers Santos a donc très peu de chances de concrètement s’ouvrir, et le PSG ne mise pas non plus sur un club brésilien pour le libérer de Neymar cet été. Ou même les suivants.