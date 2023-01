Une énorme surprise pour l'avenir de Lionel Messi ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le nouveau champion du monde du PSG revient d'Argentine avec un large sourire. Et il subit le forcing de ses coéquipiers pour continuer l'aventure en sélection, peut-être jusqu'en 2026 !

De retour à Paris ce mardi après avoir dignement fêté son titre de champion du monde, Lionel Messi ne va pas être accueilli par grand monde lors de son point physique prévu au Camp des Loges. Les joueurs parisiens sont en effet au repos et Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont même partis aux Etats-Unis faire la tournée des salles sportives. L’Argentin aura profité jusqu’au dernier moment des jours de libertés autorisés par le PSG, qui ne devrait pas s’appuyer sur lui pour les matchs à venir face à Châteauroux, et possiblement contre Angers en Ligue 1. Avec la fatigue accumulée par le titre gagné au Qatar et les derniers jours qui n’ont clairement pas été de la récupération, La Pulga va prendre un peu de temps pour revenir dans sa forme optimale.

Messi devrait prolonger, et pas qu'avec le PSG

Le PSG le sait mais vue la forme de Lionel Messi ces derniers mois, nul doute que Paris y gagnera à lâcher un peu la bribe pour permettre à l’Argentin de revenir en forme dans les moments qui comptent. En tout cas, c’est avec un large sourire que celui qui a souvent été considéré comme un « looser » avec l’Argentine en raison de plusieurs finales perdues, dont la Coupe du monde 2014, retrouvera les terrains. Une prolongation de contrat est à l’étude, et cela pourrait l’emmener encore plus loin dans sa carrière. Garder le rythme du haut niveau est aussi un espoir pour son pays, qui pousse désormais pour lui faire prolonger sa carrière le plus longtemps possible.

Avant le rendez-vous au Qatar, Lionel Messi n’avait pas laissé de place au doute, expliquant que cette Coupe du monde serait la dernière de sa carrière. A 35 ans, cette prise de position peut se comprendre. Mais étant donné son récital dans l’Emirat, avec le titre de meilleur joueur du mondial à la clé, c’est toute l’albiceleste qui rêve de voir son numéro 10 continuer l’aventure. Le joueur du PSG a déjà consenti à continuer quelques mois avec sa sélection pour étrenner son statut de champion du monde. Et si les quelques mois se transformaient en quelques années, au point d’arriver jusqu’au Mondial 2026, qui se déroulera sur le continent américain ?

C’est en tout cas le souhait de l’un de ses coéquipiers, Alexis Mac Allister. « On ne veut pas qu’il quitte l’équipe nationale. Il a dit que ce serait sa dernière Coupe du monde mais nous ne voulons pas entendre ça. On veut qu’il reste avec nous, on ne veut pas que ce soit sa dernière Coupe du monde. Il le sait. On verra ce qu’il se passe donc. Il nous a envoyé un message récemment, nous souhaitant une bonne année. Il est très reconnaissant envers nous. Je ne pense pas qu’on réalise encore, on le fera peut-être dans 5 ou 10 ans », a livré le joueur de Brighton, persuadé que la joie de se retrouver avec le titre de champion du monde peut encore faire venir Lionel Messi avec la sélection pour quelques années. Au point de pousser jusqu’en 2026, quand Lionel Messi aura 39 ans ?