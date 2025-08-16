Gonçalo Ramos vendu, le mercato du PSG chamboulé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cas de départ d'Alexander Isak à Liverpool, Newcastle a décidé de jeter tout son argent sur Gonçalo Ramos, ce qui peut tout changer pour la fin de l'été du PSG sur le marché des transferts.

Dans la foulée de son but décisif contre Tottenham en SuperCoupe d’Europe, Gonçalo Ramos s’est emballé et a annoncé sa volonté de rester au PSG pour cette saison. Une prise de position courageuse et rare, tant il n’est pas évident pour un remplaçant de longue date de se satisfaire de ce statut. Surtout quand on a coûté plus de 60 millions d’euros. Mais depuis deux ans, l’ancien du Benfica se contente de chaque minute que Luis Enrique lui laisse, et il déçoit rarement dans son rôle de joueur capable de presser, de finir les actions, et de peser sur les défenses adversaires sans jamais rien lâcher. Un profil qui plait à un club qui pourrait avoir les poches remplies dans quelques jours.

Isak, l'élément déclencheur

En effet, malgré sa fermeté, Newcastle est bien conscient qu’Alexander Isak fait le forcing pour partir. Le buteur suédois pousse très fort pour rejoindre Liverpool et si cela venait à se faire, ce serait pour un transfert à plus de 100 millions d’euros. Et pour compenser le départ d’Isak, le profil de Gonçalo Ramos plait énormément aux Magpies selon le Daily Mail. Le journaliste du tabloïd Craig Hope affirme que le Portugais est l’une des priorités de la formation anglaise, après une première prise d’intérêt il y a quelques semaines. Et à l'époque, le transfert ne semblait pas possible. Désormais, l’idée est de préparer le terrain pour une offre capable de tout emporter sur son passage dès qu’Isak s’en irait. Des intermédiaires dans l'entourage de Ramos ont assuré que ni le PSG, ni l’ancien du Benfica n’étaient totalement opposés à un accord en cas d’offre copieuse.

Gonçalo Ramos pourrait se voir proposer un temps de jeu bien supérieur à celui qu’il aura au PSG, tandis que le club de la capitale serait en position de force pour réclamer une somme très importante, même si aucun montant n’a filtré pour le moment. Acheté 65 millions d’euros en 2023, le Portugais a vu son prix dégraisser en raison de son statut de remplaçant, même s’il est évalué à 45 millions d’euros selon les sites spécialisés. Une offre à hauteur de 50 millions d’euros pourrait donc changer la face du mercato du PSG, qui sera bien obligé de faire venir du monde devant, sachant que l’effectif parisien à ce niveau est déjà bien juste.