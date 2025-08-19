Une demande irréelle, Donnarumma dégoûté par le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ça continue de chauffer entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, et l'attitude du club parisien déplait fortement au clan du gardien italien. Le transfert vers Manchester ne prend pour le moment pas spécialement forme, et cela tend tout le monde.

Cela se termine mal entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Luis Enrique a totalement assumé en conférence de presse le fait qu’il ne voulait plus de l’Italien dans son effectif, estimant que sportivement, il préférait Lucas Chevalier pour sa façon de jouer. Ce n’était pas un mystère, le gardien de la Nazionale a beau avoir été extrêmement décisif la saison passée en Ligue des Champions, son style ne convenait pas à l’entraineur espagnol. L’échange a donc été fait et Chevalier est désormais le numéro 1, tandis que Donnarumma n’est même pas le numéro 2. Il est invité à se trouver un nouveau club, mais l’invitation n’est pas forcément très alléchante.

Le PSG rêve toujours de 50 ME

En effet, Sky Italia effectue ce mardi matin plusieurs révélations sur la situation du gardien transalpin. Tout d’abord, même si cela pourrait s’arranger en cas d’accord total pour un nouveau club, sa demande de faire ses adieux au Parc des Princes reste absolument sans réponse, le dernier message de Donnarumma sur la façon dont on le traitait à Paris n’ayant rien fait pour aider le club à effectuer cette petite faveur. Mais surtout, concernant son avenir, le clan de « Gigio » est dégoûté par la façon de faire du PSG.

Le club de la capitale demande 40 à 50 millions d’euros pour laisser filer son gardien, qui est pourtant indésirable dans l’effectif et n’a plus qu’un an de contrat. Aucun contact concret n’a eu lieu avec Manchester City, et le PSG n’ouvre volontairement pas la porte aux négociations, histoire de montrer qu’il est ferme sur sa demande financière. Une attitude que Donnarumma ne comprend pas, alors qu’il aimerait qu’on le laisse partir pour une somme moins importante, si ses qualités ne sont pas appréciées chez le champion d’Europe. De son côté, Manchester City estime avoir encore un peu de temps et tente de finaliser le départ d’Ederson vers Galatasaray, avant de s’attaquer au dossier suivant. Une manière aussi de jouer avec le feu pour ce transfert qui a tout de même de grandes chances d’avoir lieu… dans les derniers instants du mercato.