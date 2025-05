Un transfert qui va choquer la planète, le PSG dépouillé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Manchester City prépare une offre dantesque pour aller chercher l'homme qui a mis le PSG en finale de la Ligue des Champions. Le Qatar va devoir s'accrocher.

Jamais dans son histoire depuis le rachat du club par le Qatar, le PSG n’a vendu un joueur contre son gré. Le seul joueur qui a quitté Paris alors que Nasser Al-Khelaïfi voulait le conserver, reste Kylian Mbappé qui a préféré attendre la fin de son contrat pour signer au Real Madrid. Pour le reste, les récentes grosses ventes qu’ont pu être Neymar et Marco Verratti, représentaient surtout la volonté de la direction de se séparer d’eux pour mieux tourner la page des stars. Il faut dire que le PSG a les reins solides pour résister à toutes les tentatives de transfert avec ses moyens financiers inépuisables.

L'argent peut tout changer

Cet été, cette puissance financière va être testée par Manchester City, club parmi les plus riches de la planète en raison de son propriétaire des Emirats Arabes Unis. Le club anglais, qui a perdu de sa superbe et se bat actuellement pour finir dans le Top4 de Premier League, rêve de réaliser un énorme coup en allant chercher Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est décisif dans la campagne de Ligue des Champions du PSG, et il est le seul d'une grosse fournée à ne pas avoir prolongé cet hiver alors qu’il possède une fin de contrat en juin 2026.

✨ Le Paris Saint-Germain brille aux Trophées UNFP 2025 avec 14 récompenses ! ✨



Meilleur joueur de @Ligue1

- Ousmane Dembélé



Meilleur espoir de @Ligue1

- Désiré Doué



Meilleur entraîneur de l'année

- Luis Enrique



Équipe type de @Ligue1

- Achraf Hakimi

- Marquinhos

- Nuno… pic.twitter.com/WZ9XV1RqyK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2025

L’occasion en or de réaliser un gros coup cet été pour City, qui a une chance de faire craquer l’ancien du Milan AC s’il met le paquet financièrement, assure l’ancien recruteur en chef de Manchester United et de Blackburn notamment, Mike Brown. « Donnarumma est à son meilleur niveau avec le PSG. Il est heureux là-bas, et joue un rôle décisif dans leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Il est régulier avec l’Italie également. Donc la seule chose qui peut le faire partir, c’est l’argent, ils ont besoin de lui offrir plus que ce qu’il touche au PSG. C’est à City de venir et de faire une offre pour rendre ce transfert possible, un transfert qui choquerait tout le monde. C’est le genre de joueurs que Manchester City veut faire signer, car ils veulent les meilleurs à leur poste », a livré Mike Brown sur Football Insider.

Une grosse offre pour faire craquer Donnarumma et obliger le PSG à étudier un transfert, voilà la tactique de Manchester City pour cet été. Cela vaut le coup de suivre ce dossier, car Paris a tout d’abord été très prudent pour prolonger l’Italien, avant de se réveiller un peu tardivement quand les performances étaient au rendez-vous.