Un arbitre anti-PSG, ça tourne au scandale !

Par Claude Dautel

La victoire de Nantes face au PSG ne souffre d'aucune contestation, mais l'arbitre de la rencontre a pris cher, Mikaël Lesage ayant un peu perdu le contrôle du match.

Arbitrer un match de Ligue 1 n’est jamais chose facile, d’autant plus lorsque sur la pelouse il y a les trois stars du football mondial que sont Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et samedi soir, l’expérimenté Mikaël Lesage en a encore une fois fait l’amère expérience, alors même que le FC Nantes, emmené par un Alban Lafont énormissime, réalisait une prestation exceptionnelle. Pris à défaut dans plusieurs choix, l’arbitre a mis en furie le Paris Saint-Germain, qui sans contester le succès final des Canaris, estime qu’il y a eu un bug d’arbitrage pendant 90 minutes. Il est vrai que les statistiques sont assez étonnantes avec 16 fautes nantaises pour 2 cartons jaunes, et 9 fautes parisiennes avec 6 cartons jaunes. Outre l’immunité de Pallois après sa faute sur Mbappé, c’est surtout le cas Appiah qui a focalisé les critiques. Le joueur de Kombouaré avait évité, à juste titre, un rouge en première période grâce à la VAR, mais la faute qui a donné un penalty au PSG en seconde période devait lui valoir un deuxième jaune et donc une expulsion. « Je peux vous dire que sur le penalty, moi je pensais qu’il allait être averti et donc expulsé », a même reconnu Antoine Kombouaré. Et tout cela a provoqué un énorme clash à la Beaujoire, mais également sur les réseaux sociaux.

Kombouaré étonné de voir Appiah être sur le terrain après le penalty

Outre Marco Verratti, qui n'a pas été tendre avec l'arbitre, Leonardo est venu piquer sa crise dans les couloirs de la Beaujoire. « Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé. Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas. Le sentiment, il vient comme ça. Peut-être que je me trompe. Après on a perdu, on accepte la défaite. On va apprendre de ça. Il y a beaucoup d'erreurs, des choses qu'on n'a pas bien faites. On doit savoir après un match de Ligue des champions se comporter en Ligue 1 d'une certaine manière. Ça, on va en parler. Mais, avec l'arbitre, on avait l'impression que c'était poum poum poum, je te tire », a expliqué le directeur sportif du PSG apparu très agacé, qui se rappelle qu'en janvier dernier ce même arbitre avait mis un avertissement à Kylian Mbappé, provoquant la fureur de ce dernier.

Mikaël Lesage dirigera Nantes-PSG. Il a déjà arbitré 17 fois les Parisiens en Ligue 1. Bilan : 16 victoires, 1 défaite. #FCNPSG pic.twitter.com/u3kkpVcInN — Laurent Perrin (@lperrinparisien) February 18, 2022

De son côté, Pierre Ménès a lui aussi dézingué Mikaël Lesage, après avoir toutefois salué la performance nantaise. « Je ne vois dans ce match qu’une seule ombre au tableau, c’est l’arbitrage lamentable de monsieur Lesage, qui n’est pourtant pas l’un de nos plus mauvais arbitres mais qui a produit un arbitrage totalement anti-parisien (...) J’en ai marre de ces arbitres à qui on ne peut pas parler et qui cartonnent à la moindre contestation mais ne sanctionnent pas le jeu dur ou dangereux. Il faut quand même m’expliquer comment Pallois peut terminer ce match sans carton jaune. Comment est-il possible de ne siffler aucune faute sur Messi ? Comment Neymar peut-il prendre un coup de poing dans le gueule sans qu’il y ait faute ? Comme je le dis parfois, ce n’est pas parce que c’est le PSG, ce n’est pas parce que c’est le plus riche, ce n’est pas parce qu’il est largement en tête qu’il faut l’arbitrer différemment des autres clubs », fait remarquer l'ancien consultant de Canal+, qui a reçu le soutien de Didier Roustan. De son côté, Mohamed Bouhafsi avait lui vite réglé son compte à Mikaël Lesage qualifié d'arbitre « hautain et méprisant ».