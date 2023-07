Un Parisien pousse Bernardo Silva en Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Tandis que le PSG fait le forcing afin de recruter l'international portugais, Louis Saha pense que Bernardo Silva a toutes les raisons d'accepter l'offre colossale proposée par un club d'Arabie Saoudite.

Parmi les cibles prioritaires du Paris Saint-Germain dans ce marché des transferts, il y a Bernardo Silva, lequel sort d'une saison exceptionnelle avec Manchester City. Le milieu offensif portugais a tout gagné avec son club, et cela lui vaut l'intérêt du PSG, du FC Barcelone mais également de la Saudi Pro League. A ce stade de sa carrière, l'international peut se poser des questions, même si son épouse milite pour l'offre parisienne, cette dernière appréciant la vie dans notre capitale. Du côté de l'Arabie Saoudite, on fait avec Bernardo Silva comme avec d'autres joueurs, on sort des millions d'euros et une offre salariale colossale. Al-Hilal a ainsi transmis une offre avec un salaire autour de 45 millions d'euros au Citizen. Et Louis Saha estime que le natif de Lisbonne a raison de réfléchir.

Bernardo Silva en Arabie Saoudite, il ne dit pas non

Du côté du Paris Saint-Germain, on n'ira pas aussi loin sur le plan du salaire proposé à Bernardo Silva, mais on pense lui offrir un challenge sportif autrement plus sérieux que celui proposé en Arabie Saoudite. Un argument que renverse l'ancien joueur de Manchester United et natif de Paris. « Bernardo Silva vient de gagner la Ligue des champions. Il n'est pas âgé (28 ans), mais il a un peu fait le tour de la question en Europe. Depuis qu'il a remporté la Ligue des champions, il peut avoir l'impression qu'il est difficile de faire mieux en Europe. Par rapport à l'offre venue d’Arabie saoudite, il a le droit de se poser la question de savoir s'il l'accepte ou non, et si c'est bon pour sa famille. Pour les joueurs qui ont 23 ou 24 ans et qui n'ont toujours pas gagné la Ligue des champions et qui refusent une offre saoudienne, ça peut se comprendre, car une autre proposition de l’Arabie Saoudite arrivera plus tard », fait remarquer, sur le site de Paddy Power, Louis Saha. Le PSG appréciera.