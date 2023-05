Un milieu de grande classe, le PSG tente un pari fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche depuis des années la perle rare au milieu de terrain. Et s'il s'agissait de Martin Odegaard, le métronome d'Arsenal qui sort d'une saison pleine et discute actuellement de son avenir ?

Le mercato du PSG promet d’être encore une fois bien musclé cet été, tant la satisfaction n’est pas de mise en ce qui concerne les joueurs qui ont foulé la pelouse cette saison. A tous les niveaux, Paris peut et doit faire mieux s’il veut exister sur la scène européen et ne plus sortir de la compétition dès le mois de mars. Si l’attaque composée de stars mondiales n’a pas forcément répondu aux attentes dans les grands matchs, le milieu de terrain est un éternel problème insoluble aux yeux des recruteurs.

Le PSG rêve d'Odegaard, Arsenal négocie

Marco Verratti est même pointé du doigt, lui qui a souvent été considéré comme le métronome de l’entrejeu. Les recrutements nombreux à ce poste de Vitinha, Carlos Soler ou Fabian Ruiz n’ont pas porté leurs fruits et Luis Campos a envie de viser un joueur capable de poser littéralement sa patte sur le jeu du Paris SG. Il s’agit de Martin Odegaard, véritable pépite du football norvégien qui a été recruté très jeune par le Real Madrid. Mais c’est à Arsenal et à désormais 23 ans que le gaucher explose. Il a été le leader technique de son équipe cette saison en compagnie de Zinchenko, et a failli mener les Gunners à un titre historique, avant de voir City tout rafler sur son passage en cette fin de saison.

Mais le niveau de jeu affiché par le Norvégien a bluffé tout le monde, attirant même plusieurs clubs européens sur ses rangs pour cet été. Selon ESPN, le PSG est très intéressé par le joueur acheté 40 ME par Arsenal en 2021, et dont la valeur a depuis encore augmenté. Une recrue de classe avec un joueur encore très jeune et capable de porter techniquement une équipe tout en étant assez efficace dans la dernière passe ou dans les frappes au but, pour un total de 15 buts marqués cette saison. De quoi faire saliver les supporters parisiens, qui rêvent de voir Martin Odegaard prendre encore une nouvelle dimension avec un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions.

Mais la douche froide est aussi possible puisque la presse anglaise souligne que le Norvégien compte entamer des discussions pour prolonger son contrat avec Arsenal. Actuellement, son engagement se termine en 2025. Ainsi, l’intérêt du PSG ne serait pas anodin, et à même de faire monter les enchères et de provoquer une grosse offert de la part du club londonien pour conserver son maitre à jouer.