Un mercato truqué, le PSG dans une colère noire ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG a failli se faire voler une recrue sous ses yeux, mais c'était sans compter sur la réaction musclée de Nasser Al-Khelaïfi qui a eu gain de cause après avoir menacé d'appeler l'UEFA à la rescousse.

Le mercato du PSG devrait s’accélérer subitement dans les prochaines heures. La saison est terminée dans les grands championnats, et s’il reste encore la finale de la Ligue des Champions, les bouleversements de l’été sont déjà en approche. La célèbre valse des entraineurs se prépare, mais du côté de Paris, on travaille aussi sur les premières acquisitions. Deux types de joueurs sont très demandés : ceux qui sont libres et donc gratuits, et ceux qui ont une clause libératoire jugée abordable.

Chelsea propose un deal inédit dans l'histoire du football

Pas de négociation de club à club avec les clauses libératoires, très prisée en Espagne et au Portugal. C’est pour cela que le PSG a décidé de faire le forcing pour faire venir Manuel Ugarte, le milieu de terrain du Sporting Portugal. Comme Paris, Chelsea comptait aussi mettre 60 millions d’euros sur la table pour faire venir le joueur uruguayen. Mais pour faire pencher la balance en sa faveur, le club londonien est clairement allé trop loin. Plusieurs médias ont révélé que les Blues ont proposé des contre-parties étonnantes. Outre de possibles bonus qui faisaient monter le total du transfert au-delà de la clause libératoire, il y avait aussi la possibilité d’une prise d’intérêt minoritaire dans le club portugais en échange de la livraison d’Ugarte. Histoire de couper l'herbe sous le pied à tout le monde, et s'assurer de futurs transferts sans sourciller ?

Le PSG menace de prévenir l'UEFA

PSG are set to make Manuel Ugarte and Marco Asensio deals official — as club statement is expected in the next hours after medical completed on Monday. 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/2c6UV5ETPq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

Des bruits qui sont arrivés aux oreilles de Luis Campos, qui connait bien le championnat portugais, puis de Nasser Al-Khelaïfi. Tout s’est alors emballé affirme le média anglais The Athletic, qui explique que le président du PSG a sommé le Sporting de s’expliquer sur ces négociations biaisées par une approche d’un nouveau genre. Faute de réponse satisfaisante, le dirigeant qatari a prévenu qu’il préviendrait l’UEFA pour diligenter une enquête sur ces actions troublantes, à défaut d’être clairement illégales. Une réaction brutale qui a eu un effet immédiat puisque Chelsea semble bien s’être retiré de la course au joueur du Sporting, qui prend la direction du PSG pour les 60 millions d’euros de la clause libératoire. Sa signature est attendue pour ce mardi, comme le confirme l'expert du mercato Fabrizio Romano. Le temps dira s’il s’agit d’une bonne affaire, mais Paris n’aura pas payé un centime de plus que le montant prévu, et aura su se monter vigilant face à un club de Chelsea visiblement prêt à tenter de nouvelles choses pour enlever la mise sur le mercato.