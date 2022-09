Un mercato de seconde zone, Sévérac détruit le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Convaincant ou pas, le mercato du PSG ? Les doutes existent après la fermeture des portes, et notamment sur les capacités des recrues à être des titulaires à l'avenir.

En dépit du jeu enthousiasmant depuis le début de saison, le PSG n’arrive pas à convaincre avec son mercato. Le fait d’avoir manqué l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire est certes un gros bug qui peut porter à préjudice à la tactique mise en place par Christophe Galtier, mais les certitudes de Luis Campos sur le potentiel des joueurs qui viennent de signer donnent confiance aux supporters. Mais pas à Dominique Sévérac, qui estime que le Paris SG n’a pas réussi le mercato d’un club qui aspire à remporter la Ligue des Champions. Le journaliste du Parisien ne voit pas beaucoup d’éléments capables d’améliorer le niveau du club francilien, et c’est bien ce qui l’inquiète.

L'équipe B du PSG n'a pas le niveau

« Finalement, Paris se lance dans l’inconnu. Dans le onze type du moment, Vitinha s’est imposé mais Renato Sanches ou Ekitike n’ont pas encore l’épaisseur de titulaires. Ce sont des joueurs en plus, pas des plus. Ruiz et Soler arrivent précédés d’une excellente réputation mais les stars vont-elles les considérer comme des concurrents ou juste des doublures ? Le PSG voulait deux équipes compétitives de même niveau. On connaît la première, séduisante depuis le début de la saison. La seconde suscite des doutes. L’effectif est au fond déséquilibré avec une surreprésentation des gardiens et des milieux mais très peu d’attaquants purs (Mbappé et Ekitike) et seulement trois défenseurs centraux. C’est un mercato bancal », a souligné Dominique Sévérac, pour qui il y a tout de même un « vent de fraicheur » à Paris avec toutes ces recrues de différents horizons et à des montants beaucoup plus raisonnables que par le passé, notamment en ce qui concerne la masse salariale. Et pour la première fois depuis bien longtemps, des recrues issues de la Ligue 1, avec Hugo Ekitike et Renato Sanchez, qui seront forcément particulièrement suivies cette saison.