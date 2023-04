Un mercato de feu, le plan du PSG dévoilé

Dans : PSG.

D’ores et déjà tourné vers le prochain mercato, l’état-major du PSG s’active et Luis Campos a fixé ses trois priorités sur le marché des transferts.

Un attaquant, un milieu de terrain et un latéral gauche. Voici les trois priorités du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, à laquelle on peut ajouter un défenseur central mais le dossier Milan Skriniar est quasiment réglé. A en croire les informations du site Fichajes, le club de la capitale française a avancé sur plusieurs pistes et les premiers noms commencent à tomber, alors que le mercato estival approche à grands pas.

Osimhen priorité n°1 du PSG en attaque

Le média espagnol croit savoir que même si les noms de Randal Kolo-Muani ou encore de Marcus Thuram et d’Harry Kane ont été évoqués, la seule et unique priorité du PSG au poste d’avant-centre se nomme Victor Osimhen. En effet, Luis Campos est un grand fan du meilleur buteur de la Série A avec Naples et semble prêt à toutes les folies pour le faire venir à Paris, où sa complémentarité avec Kylian Mbappé en fait saliver plus d’un. Auteur de 26 buts et 4 passes décisives avec Naples cette saison, le Nigérian -estimé à 150 millions d’euros par Naples- est donc l’objectif n°1 de Paris en attaque.

Barella et Mendy dans le viseur de Luis Campos

Au milieu de terrain, un autre joueur de Série A figure sur la short-list de Luis Campos en la personne de Nicolo Barella. Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain de l’Inter Milan est associé au PSG en période de mercato, mais l’intérêt du club parisien à l’égard du champion d’Europe 2021 avec l’Italie semble se confirmer. Enfin, au poste de latéral gauche, Ferland Mendy tient la corde dans l’esprit de Luis Campos, qui veut recruter des joueurs français ou ayant une expérience de la Ligue 1.

Il viendrait numériquement remplacer Juan Bernat et livrer un beau duel avec Nuno Mendes. Le PSG apprécie aussi sa polyvalence puisque l’ancien latéral de l’OL est excellent du pied droit et pourrait en plus doubler le poste d’Achraf Hakimi. Reste maintenant à voir combien tout ce beau monde coûtera à Paris, qui se sait surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et qui devra dégraisser afin de pouvoir recruter à sa guise.