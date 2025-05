Lamine Yamal donne la Liga au Barça

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone avait un dernier coup de collier à donner, c’est Lamine Yamal qui s’en est chargé. Avec un but et une passe décisive, la superstar barcelonaise de 17 ans a porté son équipe comme tout au long de la saison et le Barça s’est imposé 2-0 sur le terrain de son rival er voisin de l’Espanyol Barcelone. Avec sept points d’avance sur le Real Madrid à deux journées de la fin, le maigre suspense est plié et le FC Barcelone remporte un 28e titre de champion d’Espagne de son histoire. Le club catalan réalise le triplé, après la Super Coupe d’Espagne et la Coupe du Roi cette saison.