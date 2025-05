Un complot à 60 millions d'euros contre le PSG

Dans : PSG.

Pressenti comme la recrue de l'été au PSG, Maghnès Akliouche voit Paris tergiverser pour faire une grosse offre. Liverpool débarque en force, avec la complicité de Monaco.

Considéré comme un club toujours très bon vendeur de la Ligue 1, l’AS Monaco entend bien récupérer une très grosse somme avec Maghnès Akliouche, qui a crevé l’écran cette saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Le bon de sortie est attribué, il faut désormais trouver la destination. Le PSG est considéré comme le club parfait, en raison de sa confiance faite au jeune, du jeu de l’international espoir français qu’apprécie Luis Enrique, et de la volonté du club parisien de faire venir des jeunes joueurs qui brillent dans le championnat de France, comme ce fut le cas avec Bradley Barcola et Désiré Doué par exemple. Mais il y un a hic, c’est que le PSG n’a aucune intention de s’aligner sur les demandes de l’ASM, qui réclame 60 à 70 millions d’euros pour vendre son joueur.

Liverpool fonce sur Akliouche, Monaco est OK

Le PSG est persuadé que Paris est la destination préférée de Akliouche, et que cela permettra de faire baisser l’addition pendant l’été. Mais le danger de voir l’élégant gaucher trouver un autre point de chute est désormais réel. Car si le FC Barcelone a souvent été cité comme une destination possible, Liverpool s’est brutalement réveillé et croit en ses chances de pouvoir faire signer le prodige de l’AS Monaco. C’est le site spécialisé Caught Offside qui l’annonce, le champion d’Angleterre a un très fort intérêt pour Akliouche, et le fait que tout se mette en place pour son arrivée est désormais « probable ». D’autres clubs anglais sont sur les rangs, mais Liverpool est bien décidé à jouer sa carte à fond, même si aucune offre officielle n’est arrivée sur les bureaux du club de la Principauté.

Le site anglais précise que l’AS Monaco cédera son joueur au plus offrant, et n’a rien contre le fait que le PSG se fasse doubler si c’est pour réaliser une belle opération financière. Le départ de Luis Diaz, annoncé à Barcelone, pourrait libérer une place de choix dans l’effectif de Arne Slot en vue de la saison prochaine.