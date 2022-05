Un cador drague Zidane, le PSG n'a rien vu venir

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Alors qu'il reste un an de contrat à Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain songerait toujours à changer d'entraîneur cet été. Si Zinédine Zidane faisait office de cible privilégiée, le champion du monde 98 pourrait relever un nouveau challenge. Ailleurs.

Le rêve de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et du Qatar, ne date pas d'hier. Il semblait en passe de devenir réalité ces derniers mois. Mais jusqu'à preuve du contraire, Zinédine Zidane n'a toujours pas dit oui au récent champion de France de Ligue 1 pour la dixième fois de son histoire. ZZ, que l'on évoquait aussi à la tête de l'équipe de France, voit Didier Deschamps occuper le poste de sélectionneur depuis près de dix ans, avec un certain succès. De quoi le pousser à reprendre un club ? Un grand d'Europe dont il a fait les beaux jours songerait en tout cas à Zidane pour lui confier son banc.

La Juventus Turin rêve du retour de Zidane

Selon Todofichajes, la Juventus Turin n'a pas oublié Zinédine Zidane et envisagerait de lui proposer le poste d'entraîneur. En tant que joueur, le champion du monde 98 a remporté deux fois la Serie A ainsi que la Ligue des champions à deux reprises avec la Vieille Dame. Le président Agnelli avait déjà sollicité Zidane l'été dernier, en vain. Rapidement éliminée de la Ligue des champions, vite distancée de la course au titre en Championnat, la Juve a un blason à redorer, et un coach qui a fait ses preuves, au Real Madrid notamment, lui ferait le plus grand bien. Néanmoins, Massimiliano Allegri, en signant son retour il y a quelques mois seulement, s'est engagé jusqu'en 2025. De quoi laisser peu d'espoirs aux fans turinois et à l'inverse, de belles perspectives à ceux du Paris Saint-Germain ?