« ‍Un bordel pas possible au PSG ‍», le règlement de comptes

Par Guillaume Conte

Le PSG a beau être champion d'Europe avec sa victoire en Ligue des Champions, son équipe féminine traverse une crise profonde que les propos de son ancienne vedette ne va pas arranger.

Si tout se passe bien cette saison au PSG en ce qui concerne l’équipe masculine, la musique est radicalement différente en ce qui concerne l’équipe féminine. Depuis quelques semaines, avec la fin de saison compliquée de la formation qui était entrainée par Fabrice Abriel, les langues se délient sur l’ambiance du vestiaire, les tensions internes, et même les soupçons graves de clans nuisant à l’intérêt de l’équipe et du club. Attaquante vedette du PSG jusqu’à cet été, Marie-Antoinette Katoto a décidé de vider son sac dans un entretien à l’AFP. Celle qui était la porte-drapeau du PSG désireux de conquérir la France et l’Europe a décidé de rejoindre l’ennemi en signant aux OL Lyonnes. Et elle le fait sans aucun regret, estimant que le club parisien était clairement pourri en interne, et que tout ne pouvait pas être de la faute de l’entraîneur.

Trois entraineurs en trois ans, elle dénonce l'instabilité

« Fabrice Abriel ? Il était seul contre tous, on a voulu lui mettre des bâtons dans les roues, cela a été dur pour Fabrice Abriel mais aussi pour Jocelyn et Gérard Prêcheur. Je savais dès le début que cela allait se passer comme cela, il a voulu faire d’une manière qui ressemblait à ses valeurs, il n’a pas voulu changer pour le club. Quand on voit comment c’est instable, on ne peut pas toujours dire que c’est la faute de l’entraîneur, j’ai eu trois entraîneurs en trois saisons, c’est un bordel pas possible », a déploré l’attaquante de l’équipe de France, qui aura marqué plus de 150 buts en 200 matchs avec le PSG, mais va désormais jouer pour l’ennemi lyonnais.