Konaté détourné du PSG par un accord historique ‍?

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Ibrahima Konaté pourrait finalement prolonger à Liverpool, prêt à faire un très gros effort pour conserver son défenseur français en lui offrant un salaire colossal.

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté est l’un des défenseurs les plus courtisés en Europe. Il faut dire que l’opportunité est belle pour les cadors européens de s’offrir l’une des références mondiales à son poste à prix cassé en raison de sa situation contractuelle. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont les deux clubs les plus chauds sur l’ancien joueur du RB Salzbourg. Le club de la Casa Blanca et le champion d’Europe en titre espèrent que Konaté refusera de prolonger à Liverpool pour rafler la mise, cet été ou dans un an lorsqu’il sera libre.

Ce scénario a toutefois de moins en moins de chances de se produire selon les informations de Graeme Bailey pour Rousingthekop. Notre confrère affirme que le défenseur de l’équipe de France est à présent ouvert à une potentielle prolongation chez les Reds, à condition que Liverpool s’aligne sur ses exigences. Le natif de Paris souhaite être l’un des défenseurs centraux les mieux payés du championnat. Une requête que Liverpool n’a pas encore accepté mais alors que les discussions étaient au point mort depuis quelques semaines, la situation a évolué au cours des derniers jours.

Liverpool va faire un effort pour Konaté

En effet, Graeme Bailey révèle que le contact a de nouveau été établi entre Liverpool et le défenseur de 26 ans. Liverpool a conscience de l’intérêt de plus en plus prononcé du PSG et du Real Madrid et devrait faire un effort pour convaincre Ibrahima Konaté de prolonger, avec un salaire historique à la clé. Paris et le vice-champion d’Espagne en titre restent toutefois à l’affût, Konaté n’ayant pour l’instant pas donné son feu vert aux Reds même si les positions se sont réchauffées. Reste maintenant à voir si ce dossier va s’éterniser encore longtemps durant l’été ou si ce feuilleton du mercato en Premier League va durer, ce que souhaite absolument éviter le champion d’Angleterre en titre.