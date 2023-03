Tuchel au PSG cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi est fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Réunion de crise au PSG, où Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas oublier de sitôt l'élimination sans combattre face au Bayern Munich. Christophe Galtier est en danger et le président parisien rêve d'un come-back de Thomas Tuchel.

Si le Qatar n’a pas l’intention d’abandonner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi est en train de perdre patience. Le temps a fait son oeuvre, et le président parisien ne déboule plus auprès des micros après chaque élimination de son équipe en Ligue des Champions, accusant tout le monde et promettant de tout renverser sur son passage pour l’année suivante. Néanmoins, le président du Paris SG ne goûte clairement pas la situation actuelle. Journaliste italien, Matteo Moretto a fait monter la pression d’un cran à Paris avec sa prise de parole ce midi. Dans le journal espagnol Revelo, il annonce qu’une réunion entre dirigeants du PSG a lieu ce jeudi afin de faire le point sur la situation, et trancher notamment sur l’avenir de Christophe Galtier. Le technicien français, qui ne faisait pas l’unanimité avant même son arrivée, a forcément été immédiatement mis sur un siège éjectable après l’élimination face au Bayern.

Tuchel pas forcément chaud pour revenir au PSG

Hoy habrá una reunión muy importante en las oficinas del PSG para decidir sobre la continuidad de Christophe Galtier al frente del proyecto.



Al Khelaifi está enfadado y muy decepcionado.



En @relevo. https://t.co/ozAmDLcZm8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 9, 2023

C’est le lot de tout entraîneur du PSG, y compris pour un technicien qui semble surtout avoir été choisi par Luis Campos et pour qui le costume semble trop grand. Lors de cette réunion, l’avenir de Galtier pourrait donc être tranché brutalement, même si Nasser Al-Khelaïfi ne peut prendre une décision que s’il a de quoi faire par la suite. Le nom de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres, mais ce n’est pas forcément l’avis du dirigeant qatari. Ce dernier pense très fort à Thomas Tuchel, qui avait été viré à Noël 2020 pour des désaccords majeurs avec Leonardo, mais pas forcément avec son président. Le Qatari tient donc son ancien entraîneur en haute estime, et selon le journaliste italien, il rêverait même de le faire revenir dès les prochains jours, sachant qu’il est libre de tout contrat après avoir été viré de Chelsea en début de saison. Attention toutefois, il se murmure que Tuchel ne serait pas forcément très chaud pour revenir à Paris. Non pas qu’il ait une dent contre le PSG, mais il souhaiterait simplement vivre une nouvelle expérience, et entrainer à nouveau en Premier League ou en Bundesliga le séduirait plus. Il reste à savoir sa réponse si Nasser Al-Khelaïfi décide réellement d’éjecter Galtier et de solliciter un remplaçant de manière imminente.