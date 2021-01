Esp : Haaland plutôt que Mbappé, victoire pour le PSG ?

Dans : PSG.

Les propos de Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre Montpellier ont remis le feu concernant l'avenir de la star française. Au Real Madrid, on a des doutes.

Le marché des transferts sera probablement animé par trois énormes dossiers lors de l’été 2021, ceux de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et c’est une évidence, ces trois opérations seront probablement liées, la crise financière n’épargnant pas les rares clubs capables de payer pour recruter et rémunérer les trois stars en question. En Angleterre, on était persuadé que Haaland était susceptible de rejoindre la Premier League, le Real Madrid n’ayant pas les moyens de s’offrir Kylian Mbappé et l’attaquant du Borussia Dortmund. Mais les propos de l’attaquant français du Paris Saint-Germain en marge du dernier match du PSG ont relancé toutes les supputations, car comme toujours Mbappé a fait une déclaration au millimètre. Et ce lundi, les clubs concernés semblent avoir pris de plein fouet une partie des propos du champion du monde.

Le Daily Express affirme en effet que du côté du Real Madrid, on commence à sérieusement douter de la possibilité de faire signer Kylian Mbappé. Et face à cette situation incertaine Florentino Perez et Zinedine Zidane auraient finalement décidé de tout miser sur Erling Haaland, auteur d’un doublé avec Dortmund ce week-end. Afin de ne pas se rater, et voulant rapidement prendre les devants, les Merengue estiment qu’il est désormais probable que Kylian Mbappé acceptera l’offre de prolongation proposée par Leonardo au nom du Paris Saint-Germain et qu’il ne faut plus trop perdre de temps. Et cela même si le joueur français a lui clairement fait savoir qu’il n’avait pas encore décidé de son avenir. Mais c’est cette incertitude qui ne plaît pas vraiment au Real Madrid et qui pourrait donc accélérer les négociations avec Dortmund pour Haaland plutôt qu'avec le PSG pour Mbappé.