Transfert PSG : Dele Alli à Paris, l'opération est lancée !

Dans : PSG, Mercato.

La venue de Dele Alli au Paris Saint-Germain semblait être oubliée, mais ce lundi le PSG voit un coin de ciel bleu, Tottenham ayant ouvert la porte à un transfert du joueur anglais.

Longtemps évoquée, la possibilité de voir Dele Alli rejoindre Mauricio Pochettino lors de ce marché hivernal des transferts était mise de côté, Daniel Levy, le patron de Tottenham étant intraitable avec l’international anglais, lequel ne cachait pas son désir de suivre l’entraîneur argentin au Paris Saint-Germain. A une semaine de la fin du mercato, ce dossier semble cependant rebondir, au point que désormais l’hypothèse de voir le milieu de terrain jouer la deuxième partie de saison avec le PSG n’est plus tout à fait impossible à envisager. Plusieurs sources, dont RMC, affirment que le chairman des Spurs commence à comprendre qu’il est inutile de retenir Dele Alli si ce dernier a choisir de partir. Cependant, il y a tout de même un impératif absolu avant d’aboutir à un accord avec Leonardo.

De son côté, Daniel Levy doit composer avec José Mourinho, et si ce dernier est prêt à laisser filer Dele Alli, il exige que le transfert de l’international anglais au Paris Saint-Germain soit compensé par la signature d’un renfort à ce poste. Et du côté du média français, on explique que Tottenham envisage le retour de Christian Eriksen, l’international danois de l’Inter souhaitant quitter le club milanais qu’il avait rejoint il y a un an pour 27ME. Eriksen, dont le nom a également circulé du côté du PSG, devra donc trouver un terrain d’entente avec ses actuels dirigeants pour repartir chez les Spurs, ce qui ouvrira alors la porte à Dele Alli. On est donc encore loin d'une opération actée, car le chronomètre tourne et il faut que les trois clubs (PSG, Tottenham et Inter Milan) fassent des efforts pour que tout se goupille bien. Le sprint final du mercato est lancé.