PSG : Mbappé à Liverpool, cinq raisons de trembler

Régulièrement associé au Real Madrid dans l’optique du mercato, Kylian Mbappé est également une cible de Liverpool. Et les Reds ont de quoi faire trembler le PSG.

Et si le principal concurrent de Paris dans le dossier Kylian Mbappé se nommait Liverpool ? En fin de contrat en juin 2022, l’international français de 22 ans n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur du club de la capitale. En effet, Kylian Mbappé souhaite disposer de garanties sportives et financière très fortes avant de signer un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain, ce qui rend les négociations longues et complexes. Une situation dont pourrait profiter Liverpool, qui dispose de cinq arguments capables de faire céder le clan Mbappé, selon les informations du Sun.

Le premier atout de Liverpool est absolument imparable, il s’agit tout simplement de la Premier League. Le média croit savoir que Kylian Mbappé apprécie tout particulièrement ce championnat qu’il considère comme le plus compétitif et excitant du monde, juste devant la Liga où évolue le Real Madrid. Chez les Reds, Kylian Mbappé retrouverait par ailleurs un entraîneur qu’il admire depuis de longues années en la personne de Jürgen Klopp, un coach charismatique qui a totalement charmé le buteur des Bleus et du PSG selon le tabloïd britannique, qui voit par ailleurs trois autres arguments pour Liverpool dans le dossier du natif de Paris. L’accord conclu en janvier entre Liverpool et Nike, le sponsor de Kylian Mbappé, est évoqué au même titre que l’histoire des Reds et les probables ventes d’une des stars offensives (Salah ou Mané). Autrement dit, la presse britannique croit plus que jamais en un alignement des planètes qui permettraient à Kylian Mbappé de signer chez les Reds. Vu comme cela, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain peuvent en effet trembler…