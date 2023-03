TdC : La Ligue choisit l’Asie pour satisfaire le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Organisé en Israël l’année dernière, le Trophée des Champions devrait se jouer en Asie l’été prochain. Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a une préférence pour la Thaïlande, notamment pour satisfaire le Paris Saint-Germain, le probable futur champion de France qui effectuera sa tournée estivale sur le continent asiatique.

On en sait plus sur l’édition 2023 du Trophée des Champions. En attendant de connaître les deux participants, L’Equipe nous apprend que le match entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France se jouera le samedi 5 août. La saison de Ligue 1 devrait donc débuter une semaine plus tard. Reste également à savoir où aura lieu cette première rencontre officielle de l’exercice. Organisé en Israël l’année dernière, l’événement a de grandes chances d’atterrir en Thaïlande cet été.

Le Trophée des champions 2023 devrait avoir lieu en Thaïlandehttps://t.co/R8C4NS9WxE pic.twitter.com/wJOAFf61yI — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 21, 2023

C’est effectivement la tendance du côté de la Ligue de Football Professionnel, dont le conseil d’administration doit encore valider cette décision jeudi. Le site du quotidien sportif explique que ce choix n'était pourtant pas la première piste. Avant de penser à la Thaïlande, l’instance a d’abord envisagé les Etats-Unis, et plus particulièrement la ville de Miami. Mais la Ligue de Football Professionnel, dirigée par l’ancien président de l’Olympique de Marseille Vincent Labrune, s’est ensuite tournée vers l’Asie, notamment pour arranger le Paris Saint-Germain.

Le PSG ne sera pas loin

En effet, le club de la capitale, qui compte sept points d’avance sur les Marseillais à 10 journées de la fin du championnat, et que l’on peut donc considérer comme le probable futur champion de France, effectuera de nouveau sa tournée estivale sur le continent asiatique. Comme l’été dernier, les Parisiens pourraient se préparer au Japon avant d’aborder ce Trophée des Champions passé par l’Israël, le Gabon, les Etats-Unis, la Chine, l’Autriche, le Maroc, la Tunisie et le Canada ces dernières années.