Tchouameni pour 80 millions d'euros, le PSG s'étouffe !

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare à vivre une intersaison mouvementée. Pas mal de profils sont étudiés et un plaît particulièrement, celui d'Aurélien Tchouameni.

Le PSG n'a plus rien à jouer en cette fin de saison de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino sont déjà assurés du titre de champion de France depuis des semaines. C'est plutôt en coulisses que le PSG fait parler, entre l'avenir de Kylian Mbappé et celui de la direction francilienne. Une direction francilienne menacée mais qui est déjà au travail concernant le prochain mercato. Quelques noms sortent dans la presse et un retient particulièrement l'attention. En effet, Aurélien Tchouameni est selon Le Parisien dans les petits papiers du PSG pour cet été. Le milieu de terrain français, auteur d'une saison remarquable avec l'AS Monaco, est l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe. Et forcément, le club de la Principauté veut profiter de la loi de l'offre et la demande pour son crack de 22 ans.

Tchouameni, le coup fatal au PSG ?

Le PSG a des moyens financiers colossaux sur le marché des transferts. Le club de la capitale a habitué les fans et observateurs à des grandes arrivées ces dernières années. Mais la direction parisienne n'est pas épargnée lors des négociations, les clubs demandant très souvent le prix fort pour vendre un joueur au PSG. Selon les informations du Parisien, l'AS Monaco réclame pas moins de 80 millions d'euros pour lâcher Aurélien Tchouameni, sous contrat jusqu'en 2024. Un prix très élevé qui refroidit les dirigeants du PSG, qui jugent « démesurés » la somme demandée par l’AS Monaco pour Aurélien Tchouameni. Dans ce dossier, le PSG ne manque pas de concurrence puisque le Real Madrid, Chelsea mais surtout Liverpool sont intéressés. Marca indique même que les Reds ont une bonne longueur d'avance pour Tchouameni, charmé à l'idée d'évoluer à l'étranger. Peu de bonnes nouvelles donc pour le Paris Saint-Germain et ses fans dans ce dossier, alors que la venue de Paul Pogba semble bien plus réaliste. En fin de contrat avec Manchester United, le champion du monde est ouvert à l'idée de rejoindre l'écurie francilienne. Pas sûr que cela ravisse tout le monde néanmoins.