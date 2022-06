Tchouaméni, le Real Madrid terrorisé par le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Actuellement présent au rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Aurélien Tchouaméni est officiellement concentré sur le prochain match des Tricolores contre le Danemark ce vendredi. Mais le PSG et le Real Madrid rôdent.

Dans la foulée de sa tonitruante fin de saison avec Monaco, le milieu de terrain va avoir du temps de jeu avec l’équipe de France. Mais son actualité, cela reste son avenir. L’ASM a accepté de le vendre, et la bataille fait rage entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Paris SG de Kylian Mbappé. Le club espagnol a pris les devants avec une offre approchant les 100 millions d’euros avec bonus, surtout que Tchouaméni a une préférence pour le projet madrilène. Cette tendance forte, elle est présente depuis quelques jours mais il n’y a toujours aucune officialisation en approche.

Le PSG augmente encore son offre !

Il faut dire que le PSG fait un forcing énorme pour essayer d’inverser cette tendance. La preuve avec cette information du journaliste espagnol Sergio Santos, qui affirme que Monaco a un problème pour finaliser le transfert. En effet, l’offre parisienne est supérieure à celle de Madrid. Et surtout, le Real n’a pas du tout l’intention de monter plus haut. Il faut dire que l’offre du PSG atteindrait les 110 millions d’euros, et que la Maison Blanche n’a pas l’intention de jouer à ce petit jeu pendant longtemps, et estime avoir déjà fait une très belle proposition en allant jusqu’à 100 ME avec bonus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm17)

En conséquence, le Real Madrid compte travailler Aurélien Tchouaméni au corps, et notamment lui faut comprendre que le train du champion d’Europe en titre ne passera pas deux fois. La preuve, Talk Sport affirme que le plan B est déjà prêt, puisque Florentino Pérez étudie la possibilité de faire venir Jude Bellingham. L’international anglais du Borussia Dortmund a été acheté 25 ME il y a deux ans de cela, et en vaut désormais le triple. Mais contrairement à ce qui se passe avec Tchouaméni, le Real Madrid ne souffre pas de la concurrence du PSG sur ce dossier.