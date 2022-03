Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur du but de la victoire de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, Aurélien Tchouaméni est parti pour être un des cadres des Bleus lors du prochain Mondial. Et forcément, le Paris Saint-Germain tourne déjà autour du joueur de l'AS Monaco.

Du haut de ses 22 ans, et après seulement 8 matchs sous le maillot de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni a convaincu tout le monde que son association avec Paul Pogba laisse encore envisager de belles choses pour l’équipe tricolore en fin d’année lorsqu’il faudra défendre son titre mondial au Qatar. Et le but victorieux marqué dans le temps additionnel par le joueur formé à Bordeaux a donné encore plus de relief à sa performance sur la pelouse du Vélodrome. De quoi forcément promettre un très brillant avenir au milieu de terrain, qui sous le maillot de l’AS Monaco n’a hélas pas eu souvent l’occasion de briller sur la scène européenne. Pour Aurélien Tchouaméni, qui a encore deux ans de contrat sous le maillot du club de la Principauté, la suite de sa carrière pourrait passer par un transfert, et encore une fois le nom du Paris Saint-Germain est évoqué dans ce dossier, Nasser Al-Khelaifi ayant l’occasion de reconstituer le duo de l’équipe de France avec Paul Pogba, qui sera libre, et Aurélien Tchouaméni.

Le PSG doit faire de Tchouaméni une priorité au mercato

Cette idée est dans l’air depuis plusieurs mois, et pour Daniel Riolo il est évident que le joueur monégasque est sur la liste des priorités du PSG. « Lors du prochain mercato, Aurélien Tchouaméni doit impérativement faire partie des cinq dossiers prioritaires du Paris Saint-Germain qui a besoin de milieux de terrain qui doivent grandir, qui doivent progresser, qui peuvent apporter quelque chose. Alors, on le rappelle, ce n’est pas un Parisien, donc il n’y a pas à lui vendre le fait de revenir dans sa région d’origine, mais c’est un grand joueur, qui a un grand avenir et qui est un gars intelligent. Il a la tête sur les épaules, réfléchit et s’intéresse à son métier, tous les joueurs ne sont pas comme ça. Ça serait une vraie bonne recrue pour le PSG, vraiment », a confié le journaliste de RMC au sujet du footballeur monégasque, qui avait été transféré de Bordeaux à l’AS Monaco au mercato d’hiver 2020 pour 18 millions d’euros.

Bien évidemment, le prix d’Aurélien Tchouaméni n’est plus du tout le même, le site spécialisé Transfermarkt évoquant une valeur de 40 millions d’euros à ce stade de son contrat, ce qui semble assez faible. Pas de quoi impressionner le Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale n’est pas le seul à suivre les performances du jeune milieu de terrain international français. La semaine passée, Mundo Deportivo affirmait ainsi que le Real Madrid pensait à Aurélien Tchouaméni pour remplacer Casemiro, et qu’une offre de 50 millions d’euros pourrait être faite aux dirigeants du club de Ligue 1. De même, l’intérêt de la Juventus est également connu, Max Allegri appréciant le profil du natif de Rouen.