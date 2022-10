Tacles à la gorge au procès Neymar, Messi et le PSG cités

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le procès Neymar se poursuit avec des accusations et des révélations chaque jour. Lionel Messi et le PSG entrent dans la discussion.

Cette semaine se déroule le procès de Neymar, à l’occasion duquel la société qui détenait 40 % de ses droits depuis ses débuts professionnels au Brésil, entend bien prouver que le footballeur a pris une énorme enveloppe de la part du FC Barcelone, complice dans l’affaire, pour éviter de respecter les termes de son contrat. La société DIS entend démontrer que des accords déloyaux et contraires aux lois régissant le marché des transferts ont été signés, débouchant sur un énorme bonus sur lequel DIS n’a rien touché. Ce mercredi, l’agent de Neymar de l’époque, Wagner Ribeiro a été interrogé et il est allé dans le sens du clan de son ancien joueur, assurant que le Real Madrid n’avait pas insisté pour recruter l’ancien prodige de Santos, ce qui a permis au FC Barcelone de payer un prix moins cher qu’annoncé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Une fois que le Real Madrid s'est retiré de la candidature, Neymar a eu une conversation avec Messi qui était essentielle pour qu'il signe à Barcelone », a livré le Brésilien, persuadé que l’Argentin du Barça a été décisif dans la décision de Neymar de signer en Catalogne. Aucune personne représentant le clan de Messi n’est attendue au procès, mais La Pulga a visiblement pesé dans les choix. « Je voulais qu'il aille au Real Madrid qui lui a envoyé un contrat à signer. C'est alors que la conversation avec Messi a eu lieu et qu'il s'est décidé pour Barcelone », a confirmé Wagner Ribeiro, qui justifie ainsi que le Real Madrid n’a eu aucune chance, et n’a pas joué la surenchère dans ce dossier.

S'il aime tant le Barça, pourquoi le PSG ?

Pas vraiment de quoi convaincre les accusateurs, pour qui ces affirmations ne tiennent pas debout. En effet, les images de Neymar au stade ou à l’entrainement du Real Madrid pour visiter les installations ou faire des tests sont bien connues, et le club merengue était bien intéressé par le joueur brésilien. Au lieu de cela, DIS accuse le Barça et « Ney » de s’être mis d’accord sur un pot de vin de 40 millions d’euros pour qu’il penche en faveur du club barcelonais. « C'était un pot-de-vin pour lui de ne pas accepter certaines des offres qu'il avait reçues d'autres clubs », a fait savoir Roberto Moreno, directeur de DIS, et qui a repris de volée les propos de Neymar avec une phrase qui a fait sensation.

En effet, le numéro 10 désormais au PSG avait confié la veille que son rêve a toujours été de jouer pour le FC Barcelone, et qu’il s’agissait du club de son coeur. Pour Roberto Moreno, il faut chercher ailleurs que dans l’amour son choix de transfert à l’époque. « C'était une question économique. Il s'était entraîné avec le Real Madrid et s'il avait tant d'amour pour Barcelone, pourquoi est-il maintenant au PSG ? », a balancé le dirigeant de la société qui se dit flouée sur plusieurs dizaines de millions d’euros. L’amour de Neymar pour le Barça est donc remis en cause, alors que le choix aurait surtout été guidé par l’enveloppe financière que les présidents de l’époque ont réservé au joueur, sans passer par la société qui détenait 40 % de ses droits. Un sacré mic-mac qui va encore continuer quelques jours avant le verdict très attendu à la fin du mois.