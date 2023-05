Son profil fait l’unanimité, le PSG se fait devancer

Dans : PSG.

Mécontent des résultats de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Plusieurs profils sont étudiés, dont celui de Luis Enrique qui plaît beaucoup en interne. Mais le coach espagnol risque de filer en Italie.

Difficile de déterminer où en sont les recherches du Paris Saint-Germain. Une chose semble certaine, c’est que Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur la saison prochaine. On imagine mal le Français poursuivre l’aventure après les échecs de la saison, et compte tenu des nombreuses rumeurs qui circulent. Plusieurs noms de potentiels successeurs sont effectivement énumérés depuis quelques semaines.

De José Mourinho à Marcelo Gallardo, en passant par Thiago Motta ou Abel Ferreira, tous sont annoncés dans la viseur du club francilien. Mais selon le quotidien Le Parisien cette semaine, tout en haut de la liste se trouve le nom de Luis Enrique. L’Espagnol, libre depuis sa séparation avec la Roja après la Coupe du monde 2022, fait l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Sans parler de son statut d’entraîneur libre, la direction francilienne a noté sa philosophie de jeu et son expérience, notamment auprès de grands joueurs.

Naples a pris les devants

Le problème pour les Parisiens, c’est que l’ancien coach du FC Barcelone risque de s’engager rapidement avec une autre formation, prévient Calciomercato. Du côté de Naples, il semble de plus en plus évident que Luciano Spalletti va claquer la porte en fin de saison. Le président Aurelio De Laurentiis n’a pas attendu pour chercher son successeur. Et même s’il s’intéresse à de jeunes profils comme Thiago Motta, le patron du Napoli a surtout un faible pour Luis Enrique et son palmarès.

De plus, le vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Barça réclamerait un salaire raisonnable. C’est pourquoi le champion d’Italie, qui pourrait lui proposer un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel à 5 millions d’euros, a déjà contacté sa cible pour lui présenter son projet. Reste à savoir si l’Espagnol sera intéressé par une nouvelle aventure italienne après son passage à la Roma.