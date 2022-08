Skriniar encore plus cher, l’Inter se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné la piste Milan Skriniar. Ce vendredi, le conseiller football Luis Campos a prévu de se rendre à Milan pour présenter une nouvelle offre. Mais sa proposition ne suffira pas étant donné que l’Inter vient d’augmenter le prix de son défenseur central.

Les plans du Paris Saint-Germain n’ont pas changé. A deux semaines de la fermeture du mercato, l’entraîneur Christophe Galtier attend toujours un renfort par ligne, à commencer par un défenseur central capable de lutter avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos pour une place de titulaire. Le profil correspond à celui de Milan Skriniar, priorité de Luis Campos, et dont la piste reste d’actualité malgré les interminables discussions.

Rappelons que l’Inter Milan n’a jamais cessé de réclamer 80 millions d’euros pour la dernière année de contrat du Slovaque. Un montant totalement ahurissant, d’où le refus catégorique du conseiller football. Et pourtant, le Portugais revient une fois de plus à la charge. Le dirigeant passé par l’AS Monaco et le LOSC a en effet prévu un déplacement à Milan ce vendredi. Et Luis Campos ne viendra pas les mains vides, précise La Gazzetta dello Sport, puisqu’il compte présenter une nouvelle offre à 65 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de bonus éventuels.

Le prix de Skriniar a augmenté

Une proposition généreuse dans la mesure où Milan Skriniar pourra négocier librement avec le club de son choix dans quelques mois. Mais l’initiative du Paris Saint-Germain devrait se heurter à un nouveau refus. Car à l’approche de la fin du mercato, compte tenu de la difficulté de remplacer un joueur partant, les Nerazzurri auraient l’intention d’augmenter le prix de leur défenseur central à 90 millions d’euros ! Le prix est sans doute destiné à dissuader les Parisiens, et à satisfaire l’entraîneur Simone Inzaghi qui avait publiquement fermé la porte au départ de Milan Skriniar.