Skriniar au PSG, une offre brutale peut faire exploser l'Inter

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis des semaines on évoque la possible signature de Milan Skriniar au PSG, mais l'Inter a refusé toutes les offres. Luis Campos est revenu à la charge et le club italien cogite.

Afin de renforcer sa défense, le champion de France en titre a coché depuis longtemps le nom de Milan Skriniar, l’international slovaque qui a encore un an de contrat avec l’Inter. Pour l’instant, les offres financières du Paris Saint-Germain n’ont pas fait mouche, les dirigeants italiens étant fermes, à savoir qu’ils réclament 75 millions d’euros pour celui qui est le patron de la défense de l’équipe de Simone Inzaghi. Une somme que Luis Campos refuse de payer, et le nouveau conseiller sportif parisien n’est pas aussi malléable que l’était Leonardo, ce qui a abouti à une situation de blocage dans ce possible transfert du défenseur central de 27 ans. Mais ce lundi, la Gazzetta en fait sa Une, le PSG revient à la charge avec une nouvelle offre qui cette fois pourrait faire mouche et aboutir à un accord afin que Milan Skriniar rejoigne l’effectif de Christophe Galtier. Il y a cependant un souci.

Le PSG refait une offre pour Skriniar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Et ce problème est majeur. Car du côté de l’Inter, le départ de Milan Skriniar devra évidemment être compensé, Simone Inzaghi ayant constaté lors des matchs de préparation joués par les Nerazzurri qu’il y avait toujours un problème dans ce secteur de jeu. Selon le quotidien sportif italien, l’entraîneur de l’Inter verrait désormais d’un très mauvais œil le départ de Milan Skriniar, alors que la saison de Série A débute le week-end prochain, et il l’a fait savoir à ses dirigeants. Désormais, la balle est dans le camp de Steven Zhang, le patron chinois de l’Inter Milan, lequel voit aussi l’aspect financier de ce transfert de Skriniar au Paris Saint-Germain. Et il se chuchote que Zhang pourrait cette fois dire « oui » à Nasser Al-Khelaifi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Pour Stefano Agresti, journaliste de la Gazzetta dello Sport, du côté de Simone Inzaghi on craint de se retrouver à la fois sans Milan Skriniar, mais également sans plan B, puisque Bremer, avec qui l’Inter négociait de longue date, a finalement signé à la Juventus. « La crainte - d'Inzaghi et des supporters - est qu'au final les Nerazzurri devront se faire un choix dans l’urgence, en se tournant vers des défenseurs pas chers, mais qui ne rassurent pas », explique le journaliste, qui ne voit actuellement pas comment l’Inter pourrait se remettre d’un départ de Milan Skriniar. Reste qu'on ne connaît pas le montant proposé par le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services du défenseur slovaque, et forcément si le PSG lâche les 75 millions d'euros attendus, alors les perspectives pourraient s'élargir pour le vice-champion d'Italie.