Signé Mbappé, c'est aussi avec le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

16e journée de Premier League

Parc des Princes

PSG bat Strasbourg : 2 à 1

Buts : Marquinhos (14e), Mbappé (90e+4) pour le PSG; Marquinhos (51e csc) pour Strasbourg

Expulsion : Neymar (PSG) à la 63e

Grâce à un but de Mbappé à l'ultime seconde, le PSG s'est imposé face à Strasbourg (2-1). Un match marqué aussi par l'expulsion de Neymar.

Le PSG pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Marquinhos, sur un coup-franc de Neymar (1-0, 14e), mais le club de la capitale retombait dans ses travers en gérant ensuite cet avantage, pensant probablement que Strasbourg allait s'écrouler. Mais en quête de points, le club alsacien n'abdiquait pas et mettait Donnarumma plusieurs fois en danger. La rencontre allait cependant basculer après la pause, puisque sur un centre de Thomasson, Marquinhos trompait son gardien de but (1-1, 51e), tout comme il l'avait fait lors du Mondial contre la Croatie. Le match devenait un peu fou, puisque l'arbitre finissait par expulser Neymar, après un deuxième avertissement, le PSG se retrouvant à 10 après 63 minutes de jeu.

Conscient que ce nul n'était pas une bonne opération, Paris tentait d'arracher la victoire face à une équipe de Strasbourg bien organisée et qui ne laissait pas faire, le match devenant de plus en plus intense au fil des minutes. Mais sur une ultime action, alors que Mbappé était fauché dans la surface et que Marquinhos marquait pour le PSG, Clément Turpin revenait finalement sur l'action et donnait le penalty qu'il avait sifflé au même instant. Et forcément, Mbappé trompait le portier de Strasbourg et donnait la victoire à Paris (90e+4), la star tricolore ne masquant pas son immense bonheur d'être encore une fois décisif en retirant son maillot. Ce qui évidemment lui valait un carton jaune, ce qui ne gâchait pas le bonheur du camp parisien, l'ensemble des joueurs allant saluer les virages du Parc des Princes