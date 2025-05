Si le PSG marque en finale, Paris préviendra le monde entier

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce samedi 31 mai, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan. Pour l'occasion, la mairie de Paris a décidé de sortir le grand jeu et d'illuminer la tour Eiffel en rouge et bleu.

Face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a l'opportunité de marquer l'histoire en allant chercher la première Coupe aux grandes oreilles française depuis l'Olympique de Marseille en 1993. Et à seulement trois jours de l'échéance, toute une ville s'apprête à revêtir ses plus beaux habits rouges et bleus. Depuis plusieurs jours, de nombreuses discussions ont lieu dans le but d'assurer une célébration digne de ce nom dans les rues de la capitale tout en réduisant le plus possible les risques de débordement. En parallèle, la mairie de Paris a pris une décision qui n'implique rien d'autre que la tour Eiffel et des buts parisiens.

La tour Eiffel va s'allumer, mais Paris doit marquer

« Samedi, toutes et tous derrière le PSG. Après le titre en Championnat de France et en Coupe de France, tout Paris est avec les joueurs pour remporter la Ligue des champions ! Pour les soutenir, j’ai décidé d’éclairer la tour Eiffel aux couleurs de Paris et du club samedi soir. Elle scintillera à chaque but parisien. Paris a rendez-vous avec l’histoire du football. A partir de 20 heures et à l’entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich, pour l’échauffement, la tour Eiffel s’illuminera en rouge et bleu », a annoncé Anne Hidalgo dans une prise de parole rapportée par Le Parisien.

Dans le même temps, le communiqué indique que sur la tour Eiffel sera posé un message de soutien dès la veille de la rencontre, tout comme sur les panneaux d'affichage sur le périphérique parisien. Une telle mobilisation ne demande qu'une simple chose : que le PSG remporte le précieux sésame à Munich.