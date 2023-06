Sergio Rico, une lueur d'espoir pour ses proches

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les points médicaux se ressemblent pour Sergio Rico, cinq jours après son hospitalisation. Mais son entourage espère le voir sortir du coma la semaine prochaine.

Dans un point effectué auprès de l’agence de presse espagnole EFE par l’hôpital de Séville, les équipes médicales ont annoncé qu’aucune évolution notable n’avait été signalée dans l’état de santé de Sergio Rico. Le prochain point sera effectué lundi prochain, soit 8 jours après son hospitalisation en raison d’une violente chute de cheval à l’approche du pèlerinage de Rocio (Huelva). Le gardien remplaçant du PSG est toujours sous sédatif, et les équipes médicales espèrent voir les blessures à la tête se résorber en partie avec le temps, ce qui explique cette attente forcément interminable pour sa famille et ses proches. Sa femme a plusieurs fois pris la parole récemment pour remercier les nombreux témoignages d’amour et de courage envers son mari de la part de l’équipe de Séville ou du PSG, ainsi que tous les joueurs et amis qui lui ont apporté leur soutien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alba Silva (@albasilvat)

L’état de ses blessures est toujours jugé « stable dans la gravité » même si les médecins espèrent pouvoir baisser les sédatifs dans les prochains jours pour voir si Sergio Rico venait à y répondre favorablement et se réveiller le plus doucement possible. La presse espagnole évoque une volonté des équipes médicales de le réveiller du coma provoqué la semaine prochaine, et souligne un regain léger mais réel d’optimisme chez ses proches et sa famille. La prudence du corps médical inspire toutefois à la retenue et aucun risque ne sera pris pour Sergio Rico, pour qui les médecins seront attentifs à son réveil et à d’éventuelles séquelles de ce terrible accident.