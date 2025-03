Sergio Rico dévoile son dernier grand rêve après le PSG

Dans : PSG.

Sergio Rico a quitté le PSG il y a quelques mois après une expérience enrichissante mais marquée par un accident qui aurait pu être dramatique pour lui. Aujourd'hui gardien de but d'Al-Gharafa SC, l'Espagnol veut avant tout reprendre du plaisir.

Le PSG et Sergio Rico se sont quittés bons amis il y a quelques mois, alors que l'Espagnol était à la fin de contrat. Le club de la capitale avait notamment dû gérer la longue absence du portier, qui avait subi un accident à la tête terrible en Andalousie. Aujourd'hui, Sergio Rico a la chance de pouvoir rejouer au football. Il le fait au Qatar du côté d'Al-Gharafa SC. Mais son désir est avant tout de pouvoir rentrer chez lui du côté de Séville.

Sergio Rico a un rêve en tête

Récemment interrogé par AS, l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain a en effet donné de ses nouvelles, tout en envoyant un message à la direction du FC Séville : « Je suis le premier à être fan de Séville et les voir traverser ce moment me fait mal. J'espère qu'un jour je pourrai revenir et aider. Défendre le but de Séville est l'une des plus belles choses au monde. Mon rêve est de retourner à Séville, j'espère qu'un jour cela arrivera. Je ne sais pas si j'irais pour donner du caractère à l'équipe, mais je ferais tout mon possible pour l'aider et redevenir le Séville des titres et de toutes ces années ». Le FC Séville est actuellement 12e de Liga, avec 33 points au compteur. Sergio Rico a fait partie de l'histoire du club andalou, remportant notamment la Ligue Europa en 2015. Au total, il a disputé 170 matchs de 2014 à 2020 avec les Sevillistas. Un retour dans le club de son coeur serait une sacrée réussite pour lui, même s'il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau. Et ça peut se comprendre.