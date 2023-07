Sergio Rico a failli mourir à un demi-centimètre près

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Alors que l'on avait craint le pire pour Sergio Rico après son grave accident lors d'un pèlerinage à Séville, ce dernier récupère désormais très rapidement. Le gardien de but remplaçant du PSG peut même se déplacer et a pris connaissance des derniers événements au sein du club.

Le 28 mai dernier, au lendemain du match Strasbourg-PSG, Sergio Rico a été victime d'un accident assez incroyable et dont l'issue a failli être fatale. The Athletic a en effet enquêté sur ce dossier, et révèle les circonstances qui ont valu au gardien de but espagnol de passer plusieurs semaines dans le coma à Séville. Le média a attendu que les nouvelles soient dorénavant très rassurantes pour en dire plus en expliquant notamment que c'est effrayé par un âne que le cheval sur lequel était monté Sergio Rico a fait tomber ce dernier et lui a donné des coups de sabot à la tête et à la gorge. « Les médecins ont signalé que si la blessure avait été plus profonde d'un demi-centimètre, Sergio Rico serait mort sur le coup. Décédé, c'est l'état dans lequel la police croyait trouver le gardien du PSG à leur arrivée sur les lieux de l'accident, avant son transport vers l'hôpital Virgen del Recio de Séville », précise The Athletic.

Sergio Rico de retour chez lui dans deux semaines

Plus d'un mois et demi plus tard, le portier remplaçant du PSG a perdu 20 kilos et 30% de sa masse musculaire, mais il a désormais quitté les soins intensifs et peut même marcher. Le média anglo-saxon précise que Sergio Rico pourrait même rentrer chez lui d'ici à deux semaines. Bien évidemment, un retour au Paris Saint-Germain n'est pas encore envisageable. Cependant, Alba Silva, son épouse, affirme que le portier espagnol a été tenu au courant des dernières évolutions de l'actualité parisienne et de la venue de Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. « Pour l’instant, il fait ce qu’il a à faire, c’est-à-dire se rétablir. Il est évident que nous lui communiquons des informations provenant de l’extérieur, mais pour l’instant, ce n’est pas sa principale préoccupation », a confié la compagne de Sergio Rico.