Sergio Ramos viré, le PSG lui donne six mois

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat en juin au PSG, Sergio Ramos n'a pas encore reçu de proposition du club parisien. Un silence peut-être synonyme d'une fin de l'aventure pour le défenseur de bientôt 37 ans. Toutefois, s'il performe, Ramos a de réelles chances de rester à Paris.

Stop ou encore pour Ramos au PSG ? Le défenseur espagnol espère bien prolonger son séjour dans la capitale au-delà des deux années de contrat obtenues en 2021. Alors qu'il fêtera ses 37 ans en mars prochain, Sergio Ramos ambitionne encore de jouer avec la sélection espagnole dans le futur. Toutefois, pour y arriver, il lui faudra un club de qualité et le PSG correspond bien plus qu'un club du Golfe ou une franchise de MLS. Encore faut-il que le club parisien veuille le prolonger. Pour l'heure, rien n'a été signé, ni même discuté entre les deux parties.

Ramos devra faire ses preuves pour rester au PSG

Un immobilisme qui n'apparaît pas comme une bonne nouvelle pour Ramos. Néanmoins, le PSG n'en aurait pas fini avec son cas selon The Athletic. En effet, le média indique que l'avenir de l'Espagnol à Paris se jouera dans les six derniers mois de cette saison. Au club, on est satisfait de son rendement depuis le début de saison et on espère qu'il reste sur cette lancée en deuxième partie de saison, notamment pour les matchs européens à fort enjeu.

🗣 "Sergio Ramos, honnêtement, s'ils lui prolongent son contrat, ça veut dire que le PSG a abandonné toute idée de football"



🇪🇸 Daniel Riolo sur les récents bruits autour d'une prolongation de Ramos au PSG. pic.twitter.com/gSZVxTvwCb — After Foot RMC (@AfterRMC) January 3, 2023

« Sa première saison a été perdue mais cette saison, il a été incroyable. Personne ici n'a compris pourquoi l'Espagne ne l'avait pas appelé pour la Coupe du monde au Qatar. S'il continue comme ça, on lui proposera une prolongation », a indiqué une source proche du club au média anglais. Ramos devra donc mériter cette prolongation de contrat, laquelle reste possible malgré son âge. Il pourrait alors faire taire les détracteurs comme Daniel Riolo. Le journaliste de RMC ayant prévenu qu'il « fallait se détourner du PSG » si cette prolongation survenait, car cela voulait dire que le PSG avait « abandonné toute idée de football », envoyant un mauvais signal selon lui en se préoccupant plus de ses vieux éléments que de ses jeunes.