Sergio Ramos, sa demande fracassante ne fait pas rire le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Défenseur légendaire du Real Madrid, Sergio Ramos a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’obtenir ce statut avec le PSG.

L’Espagnol est arrivé cet été avec une énorme réputation bien justifiée, et surtout la volonté d’apporter son expérience pour enfin permettre à Paris de briser ce plafond de verre qu’est une victoire en Ligue des Champions. Peu importe la façon dont il va terminer la saison, ce sera d’ores et déjà un retentissant échec. L’ancien du Real Madrid n’a quasiment pas joué de la saison avec le PSG, et il n’a pas pu être l’élément important dans une double confrontation face à son ancien club, où il aurait pu être capital. Malgré cela, le champion du monde 2010 se retrouve dans les plus gros salaires du club et avec un contrat allant jusqu’en juin 2023.

🚨 Sergio Ramos est titulaire avec le PSG pour la 3e fois de la saison. pic.twitter.com/GusM5oXXOV — Actu Foot (@ActuFoot_) April 9, 2022

Un vrai cauchemar pour Leonardo, qui va devoir assumer ce recrutement, ou s’en défaire discrètement cet été. Cela semblait même un axe de travail pour essayer de limiter la casse, mais Sergio Ramos ne voit clairement pas les choses de cette façon. Dans un entretien à Amazon Prime et l'un de ses consultants Ludovic Giuly, le défenseur central du PSG, très discret dans les médias, a surpris tout le monde. Y compris les supporters parisiens, et probablement la direction du Paris SG également. En effet, l’Espagnol ne compte pas une seule seconde quitter Paris, et envisage même de prolonger son contrat encore une saison, lui qui se voit encore jouer au plus haut niveau pendant 4 ou 5 ans.

La confidence à Ludovic Giuly

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prime Video Sport France (@primevideosportfr)

« J'aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience. Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré », a expliqué le joueur de 36 ans, qui va choquer au Paris SG. Notamment en parlant d’un physique qui tient, ce qui n’est pas du tout le cas cette saison. Ni la précédente puisqu’il n’avait quasiment pas pu finir l’exercice précédent au Real Madrid, ce qui n’avait pas empêché le Paris SG de mettre le paquet sur lui. Avec sept rencontres disputées cette saison sous le maillot parisien, Sergio Ramos risque pour le moment d’être à court d’argument pour gratter une prolongation de contrat. Dont la seule idée fait pour le moment rire jaune les supporters parisiens.