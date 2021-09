Sergio Ramos, le PSG a peur !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours blessé au mollet gauche, Sergio Ramos ne cesse de repousser son retour à la compétition. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, contrairement à ce qui était prévu, ne fera pas ses débuts après la trêve internationale. De quoi s’interroger sur l’état physique de l’Espagnol.

« Au PSG, l’important c’est de faire signer les joueurs. Ce qu’ils font ensuite, c’est autre chose… », s’est moqué Daniel Riolo concernant l’indisponibilité de Sergio Ramos. Il faut dire que le défenseur central de 35 ans n’a toujours pas disputé un match officiel avec le Paris Saint-Germain. Et sa première ne sera pas pour ce week-end. En effet, le club de la capitale a indiqué sur son site officiel que la recrue estivale continue sa préparation physique et ne sera donc pas à la disposition de Mauricio Pochettino.

Autrement dit, Sergio Ramos n’est toujours pas remis de sa blessure au mollet gauche. L’ancien capitaine du Real Madrid sera donc absent du groupe pour affronter le promu Clermont samedi. Et ne devrait pas non plus faire le voyage à Bruges mercredi en Ligue des Champions. Sergio Ramos apparaîtra-t-il enfin sous le maillot rouge et bleu lors du choc face à l’Olympique Lyonnais le dimanche 19 septembre ? D’après le quotidien Le Parisien, cela semble compromis. Le média régional voit plutôt le défenseur central revenir pour le déplacement à Metz en Ligue 1 trois jours plus tard.

Sergio Ramos en shooting pour Dior, le nouveau équipementier des joueurs du PSG pic.twitter.com/WjBcfYjF9Y — SR4 (@SergioRamos_FR) September 6, 2021

Sergio Ramos bientôt sa 1ère sortie avec le PSG ?

Ce n’était pourtant pas le programme prévu par le staff médical. Toujours selon la même source, Sergio Ramos devait retrouver la compétition après cette trêve internationale. Mais dans la mesure où le joueur n’a même pas pu s’entraîner lundi, l’entraîneur Mauricio Pochettino ne peut envisager de l’aligner avant un moment. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe ne souffre que d’un « petit souci » au tendon d’Achille selon le sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Tandis que Marquinhos, libéré par le Brésil en raison de sa suspension, sera disponible samedi, au même titre qu’un Thilo Kehrer relancé.