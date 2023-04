Sergio Ramos est le meilleur, le PSG le maltraite

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est incapable de dévoiler quel sera l'avenir de Sergio Ramos en fin de saison. Quitte à laisser le défenseur central filer, ce qui a le don d'étonner vu d'Espagne.

Royalement payé par le Paris Saint-Germain en raison de son arrivée en provenance du Real Madrid avec qui il a tout gagné, et même plusieurs fois, Sergio Ramos laisse une impression très mitigée dans la capitale française. Sa première saison a été complètement blanche, et a empêché le club de la capitale de bénéficier de sa hargne et de son expérience quand il en avait le plus besoin, notamment lors de la déroute sur le terrain de son ancien club du Real Madrid. Sa deuxième saison est beaucoup plus solide, et démontre que, même s’il n’a plus forcément les capacités physiques de ses grandes années, l’Espagnol peut largement s’imposer comme un défenseur central fiable. Sans oublier qu’il a quasiment été le Parisien le plus dangereux lors du match retour au Bayern, avec deux têtes qui auraient pu remettre le PSG dans le match.

Importante victoria en casa. Más cerca del objetivo.

An important home win. That bit closer to our objective.

Victoire importante à domicile. Plus près de l’objectif.#AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/GsC6qYLpLA — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 15, 2023

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi ne sait clairement plus trop quoi faire avec son arrière. Il arrive en fin de contrat et vient d’avoir 37 ans. Impossible de continuer à lui verser 10 millions d’euros par an niveau salaire. Un nouveau contrat à la baisse est-il possible en revanche ? Le journal espagnol AS revient sur cette situation et confirme les bruit de ces derniers jours en France. Une réunion est prévue entre le président du PSG et Luis Campos pour décider de son avenir en fin de saison, et d’ici là, ses performances seront observées de près et Sergio Ramos sera même jugé en fonction de sa capacité à conserver son meilleur niveau sur les prochaines semaines de compétition.

Le PSG cherche déjà le remplaçant de Sergio Ramos

Un comportement qui peut surprendre, mais qui est surtout une volonté de gagner du temps selon le journal espagnol. Le PSG ne pleurera pas si Sergio Ramos décide par exemple de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, surtout que son avenir pourrait aussi dépendre du nom du futur entraîneur du club parisien. Beaucoup d’inconnus donc, et la certitude, vue d’Espagne, que le Paris SG ne sait pas vraiment ce qu’il fait et navigue à vue dans ce dossier. Cela alors que AS souligne que Sergio Ramos a été le meilleur défenseur central du club cette saison. En attendant, le club de la capitale a ciblé un nouveau défenseur pour la saison prochaine. Après Milan Skriniar, Paris aimerait faire signer Aymeric Laporte, qui ne sera pas retenu par Manchester City.