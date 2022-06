Sergio Ramos demande un énorme service au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement absent des débats la saison passée, Sergio Ramos reste en travers de la gorge des dirigeants et supporters du Paris SG.

Le défenseur central espagnol a été recruté avec son énorme palmarès pour apporter son expérience à une équipe qui venait de rejoindre deux fois le dernier carré de la Ligue des Champions. Il n’a pas pu disputer la moindre minute de la double confrontation face au Real Madrid, passant quasiment toute la saison à l’infirmerie. Alors qu’une rupture de contrat à l’amiable a été évoquée en février, quand le PSG n’en pouvait plus d’attendre qu’il dispute plus qu’un match tous les deux mois, Sergio Ramos va finalement continuer l’aventure à Paris pour la suite de son contrat. Il faut dire que le salaire y est très motivant, lui qui passe le cap des 10 millions d’euros par an.

Mais un joueur comme Sergio Ramos n’a pas forcément besoin d’un contrat pour le motiver. L’Espagnol rêve de marquer l’histoire, et il a besoin du PSG pour cela. Non pas pour remporter une nouvelle Ligue des Champions, mais pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Depuis le 31 mars 2021, le défenseur central n’a plus été convoqué par Luis Enrique, qui ne semble plus croire en lui. Sa charnière centrale avec Gérard Piqué est à oublier, et la Roja se reconstruit sans lui. Selon Marca, cette idée de manquer la Coupe du monde est insupportable, et Sergio Ramos mise donc beaucoup sur un début de saison tonitruant pour retrouver la sélection. Le journal madrilène affirme que le joueur du PSG espère bien débuter la saison prochaine sur la lancée de la précédente, quand Mauricio Pochettino l’a mis titulaire sur six des huit derniers matchs.

Opération Mondial 2022

Pour Sergio Ramos, la volonté est limpide. Il doit débuter très fort la saison, avoir la confiance de l’entraineur qui sera mis en place au PSG, et montrer qu’il est toujours aussi solide pour intégrer la Roja. Un sacré défi pour le légendaire capitaine du Real, qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, mais mise sur un début de saison d’enfer à Paris pour être de nouveau dans les petits papiers et voir son nom être ainsi suggéré en vue du Mondial de la fin d’année. Cela dépendra de sa santé, de sa forme, mais aussi du club parisien, qui possède en Kimpembe et Marquinhos deux tauliers du vestiaire également avec une grosse faim de temps de jeu.