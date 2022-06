Scamacca au PSG, un indice à la Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gianluca Scamacca, ciblé par le PSG, se voit déjà à Paris. Il a en tout cas lâché un gros indice sur les réseaux sociaux.

Luis Campos n’est toujours pas officiellement en poste au Paris SG, mais le dirigeant portugais s’active sur de nombreuses pistes. Celle menant à Gianluca Scamacca prend de l’épaisseur, même si Sassuolo a bien compris qu’il avait un attaquant très désiré dans ses rangs. En attendant que les négociations portent leurs fruits entre les deux clubs, le forcing du PSG a totalement envouté le buteur italien. A 23 ans, soit le même âge que Kylian Mbappé, le natif de Rome se verrait bien rejoindre l’armada offensive parisienne. Il l’a déjà fait savoir, à sa façon. Si les joueurs ne peuvent pas toujours prendre un micro ou répondre aux journalistes sur leur désir de changer d’air, ils ont désormais des façons plus imaginatives de le faire comprendre.

Scamacca est même fan de Kurzawa

C’est ainsi que Gianluca Scamacca a tout simplement profité des réseaux sociaux pour faire connaitre son amour pour le PSG. L’avant-centre passé par le PSV Eindhoven et Zwolle aux Pays-Bas s’est ainsi mis à suivre tous les joueurs du Paris SG sur Instagram. Une décision qui n’a pas échappé aux passionnés du club parisien, qui se sont même étonnés que Scamacca aille jusqu’à suivre Layvin Kurzawa, qui n’a pas joué de la saison avec Paris. Ou encore des joueurs italiens passé par le PSG, mais qui n’y sont plus, comme Moise Kean ou Alessandro Florenzi. Le message est en tout cas assez clair, et rappelle l’indice qu’avait laissé volontairement trainer Sergio Ramos avant son arrivée au PSG.

Le défenseur du Real Madrid avait fait fort en suivant absolument tout ce qui se rapportait au club parisien, y compris sa section judo ou handball, pour montrer quelle était la tendance forte l'été dernier. Pour Scamacca, il s’agit tout de même d’une volonté de faire savoir que le PSG l’intéresse, même s’il reste encore du chemin à faire avant une signature. Il faut dire que, avant d’envisager un transfert, le Paris SG va devoir déjà officialiser la venue de son conseiller/directeur sportif Luis Campos, ce qui n’est toujours pas alors que le Portugais travaille pour Paris depuis deux semaines désormais.