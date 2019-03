Salaires : Un seul sportif français résiste à l’ascension de Mbappé

Dans : PSG, Equipe de France.

Dans son magazine de la semaine, L’Equipe va publier le classement des sportifs français les mieux payés. Et dans cette hiérarchie, le nom de Kylian Mbappé saute aux yeux.

Sur l’année 2018, l’attaquant du Paris Saint-Germain a touché 24,7 millions d’euros ! Un montant qui comprend évidemment son salaire évolutif en club (1,73 M€ brut par mois cette saison, contre 1,55 lors de la précédente), en sélection, ses primes et les recettes en provenance de ses sponsors. Résultat, l’ancien Monégasque gagne neuf places par rapport à l’année dernière et prend la deuxième position !

Et encore, Mbappé aurait pu viser plus haut s’il n’avait pas refusé certaines sollicitations. Le Parisien se contente de son équipementier Nike et de l’horloger Hublot dans sa petite liste de sponsors. Une stratégie différente par rapport à celle de son coéquipier en Bleu Antoine Griezmann. Avec 33 M€ gagnés l’année dernière, l’attaquant de l’Atlético Madrid domine largement le Top 10, lui qui profite notamment de son contrat négocié l’été dernier avec l’aide du FC Barcelone.

Le Top 10 des sportifs français les mieux payés en 2018 :

1. Antoine Griezmann : 33 M€

2. Kylian Mbappé : 24,7 M€

3. Paul Pogba : 22,1 M€

4. Karim Benzema : 22 M€

5. Nicolas Batum (basket) : 20,9 M€

6. Rudy Gobert (basket) : 20,6 M€

7. Ousmane Dembélé : 19,1 M€

8. Joakim Noah (basket) : 17,5 M€

9. Evan Fournier (basket) : 15,2 M€

10. Franck Ribéry : 14,3 M€