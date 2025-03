Salah ne fait pas peur au PSG, un accueil spécial l'attend

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir en Ligue des champions au Parc des Princes, le PSG et Liverpool s'affrontent en huitième de finale aller de la compétition. Un choc très attendu par les joueurs franciliens, qui ne veulent pas laisser le ballon aux Reds.

Le PSG joue gros ce mercredi soir face à Liverpool et les hommes de Luis Enrique le savent. Le club de la capitale évolue à un très haut niveau depuis quelques semaines et peut s'avancer confiant pour la réception des Reds. Les champions de France veulent respecter leurs idées de jeu et ne pas laisser respirer la formation d'Arne Slot. Plus facile à dire qu'à faire sur le papier. Surtout, le Paris Saint-Germain ne devra pas donner trop d'espaces à un certain Mohamed Salah, qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. Paris ne semble pas avoir peur de l'Egyptien. Pour Joao Neves, la réponse devra être collective avant tout.

Joao Neves a peur de personne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Neves (@joao_neves87)

Ce mardi en conférence de presse, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain a en effet indiqué : « La meilleure façon de défendre sur ces joueurs est d’avoir le ballon, c’est notre stratégie. Il faut faire bouger le ballon et produire du jeu de qualités. On va essayer de couper la possession du ballon et de le garder le plus longtemps possible. En tant qu’équipe, je pense qu’on est meilleur. Liverpool est une très bonne équipe qui a fini première de la phase de ligue. Il va falloir éviter de concéder des buts et de souffrir. Il va falloir reproduire la façon dont on joue, on joue toujours de la même façon avec le même état d'esprit qu'on soit mené ou qu'on mène ». Ne reste plus qu'à assister à ce duel XXL entre le PSG et Liverpool, qui rêvent tous deux de rallier Munich et ainsi disputer la finale de la Ligue des champions.