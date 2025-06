Rodrygo viré, le PSG tient une magistrale revanche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Battu par le Real Madrid pour la signature de Franco Mastantuono, le PSG est bien parti pour bénéficier de ce coup de force de manière assez incroyable.

Il y a une semaine, le Real Madrid annonçait fièrement le recrutement de Franco Mastantuono en provenance de River Plate. Une véritable prise de guerre car le club argentin avait donné son accord au PSG pour la vente de son milieu offensif capable de jouer sur l’aile droite. Mais le joueur avait fait son choix, et ne jurait que par le Real Madrid, quitte à ce que River Plate soit même mécontent, l’offre totale du club parisien étant supérieure à celle de la formation espagnole. La Maison Blanche a néanmoins toutes les raisons de se réjouir de ce recrutement d’un joueur qui va arriver au mois d’août, quand il aura 18 ans, et possède déjà une très flatteuse réputation en Argentine. A tel point que cela va chambouler l’effectif merengue beaucoup plus tôt que prévu.

En effet, la presse madrilène affirme que Franco Mastantuono signe pour être un titulaire au poste d’ailier droit de la formation de Xabi Alonso, et non pas pour squatter le banc de touche. Todo Fichajes affirme que l’entraineur espagnol voit en l’Argentin sa future force vive à droite, ce qui va pousser Rodrygo à partir plus tôt que prévu. Le Brésilien, qui espérait se faire sa place lors de ce Mondial des clubs pour marquer les esprits, va prendre un terrible coup sur la carafe, surtout que sa direction mise sur son départ pour récupérer une grosse somme d’argent, confirme le média espagnol.

De quoi faire le jeu du PSG, qui apprécie son style et cherche des joueurs offensifs sur les côtés pour exacerber la concurrence. Le PSG a les moyens de ses ambitions et une offre à hauteur de 90 millions d’euros permettrait de récupérer un élément encore jeune (24 ans), très talentueux, et qui possède une énorme expérience en Europe en plus d’une capacité à marquer des buts décisifs. Une conséquence directe de la signature de Mastantuono, passé sous le nez du PSG mais qui pourrait donc permettre au club parisien de réaliser un très joli coup dans le courant de l’été.