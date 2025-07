Rodrygo au PSG, c'est très sérieux

Intéressé par Rodrygo, Liverpool va devoir composer avec la concurrence du PSG. Le très sérieux Florian Plettenberg affirme en effet que le club de la capitale est aussi bouillant à l’idée de recruter l’ailier du Real Madrid.

Ces dernières semaines, les médias espagnols ont parfois fait état d’un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrygo. Le Brésilien semblait toutefois bien plus proche d’un transfert au Bayern Munich ou surtout à Liverpool. Mais alors qu’un départ de Rodrygo semble désormais acté au Real Madrid, l’ailier de 24 ans pourrait bien recevoir une offre du PSG dans les jours à venir. Car pour la première fois, un média très sérieux confirme que Luis Campos et Luis Enrique ne verraient pas forcément d’un mauvais oeil la venue de Rodrygo dans la capitale française.

🚨🆕 Understand that not only Liverpool but also Paris Saint-Germain are closely monitoring #Rodrygo’s situation.#PSG have expressed their interest and continue to look out for a new young top winger, as revealed. Their approach will depend on market opportunities.@SkySportDE… pic.twitter.com/brv1T1LcUa