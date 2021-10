Robert Lewandowski a l'avenir devant lui, Pini Zahavi le vend au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est bien obligé de chercher un remplaçant à Kylian Mbappé si le Français part pour le Real Madrid en fin de saison. Robert Lewandowski est parfait pour ça, assure son représentant.

Annoncé comme bouillant par Nasser Al-Khelaïfi en fin de saison dernière, le mercato d’été 2021 a tenu toutes ses promesses. Le PSG a frappé très fort, avec notamment la venue de Lionel Messi en point d’orgue. L’été 2022 promet d’être plus délicat, avec la gestion du départ quasiment inévitable de Kylian Mbappé. Si sa mère a récemment relancé les rumeurs au sujet de discussions avec le Paris SG pour une prolongation, les déclarations du joueur ne laissaient, elles, pas place à grand doute. Son rêve est de rejoindre le Real Madrid, et il était prêt à le faire dès le mois de juillet dernier. Une situation qui intéresse en tout cas l’un des super-agents de la planète football, en la personne de Pini Zahavi. Le facilitateur de transfert, qui avait été impliqué dans la venue de Neymar du Barça au PSG, a bien l’intention de peser encore lourd. L’Israélien a en effet dans son portefeuille un certain Robert Lewandowski, qui a de plus en plus fréquemment envie de changer d’air.

Lewandowski se donne encore 4 ans

Selon Bild, le futur départ de Kylian Mbappé va laisser un énorme trou en pointe. Et Mauro Icardi ne le comblera pas puisqu’il est également annoncé sur le départ, après une saison qui, sauf miracle, se déroulera sur le banc. Un double vide que l’attaquant du Bayern Munich sera en mesure de combler. Même si les supporters craignent de voir les joueurs en fin de carrière signer au PSG à la pelle, après Sergio Ramos et Lionel Messi. Le risque est bien évidemment que, malgré le talent, ils ne soient plus si nombreux à courir sur le terrain. Néanmoins, à 33 ans, le natif de Varsovie est persuadé qu’il a encore quatre ans de football dans les jambes selon les informations rapportées par Bild, pour qui Lewandowski se voit bien signer un contrat d’au moins deux ans s’il venait à quitter le Bayern Munich en fin de saison.