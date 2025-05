Révélations sur Arsenal-PSG

Dans : PSG.

Deux jours après le match, les indiscrétions tombent sur ce qu'il s'est passé dans le vestiaire parisien autour de la rencontre capitale à Arsenal, et l'attitude des joueurs anglais qui a fait réagir le PSG.

Le PSG a marqué les esprits en s’imposant à Arsenal. Rien n’est fait en vue de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, car le déroulement de la rencontre a permis de rappeler que physiquement, les Gunners avaient du répondant et pouvaient faire trembler l’arrière-garde parisienne quand ils appuyaient. Mais l’avantage est pris, qui plus est à l’extérieur, et il faudra tout simplement ne pas perdre au Parc des Princes la semaine prochaine pour retourner en finale, cinq ans après le choc perdu face au Bayern Munich.

Le revanche est douce pour les joueurs de Luis Enrique, malmenés à l’Emirates et qui n’en menaient pas large après la démonstration d’Arsenal face au Real Madrid au tour précédent. Cette réussite face aux Espagnols a visiblement fait tourner la tête des joueurs londoniens, qui se sont vus un peu trop beaux. C’est ce que raconte L’Equipe dans son retour sur la façon dont le vestiaire a vécu cette rencontre en Angleterre.

Arsenal trop facile face au PSG ?

Paris REMPORTE le premier round ! VICTOIRE à Arsenal ❤️💙



Les joueurs du PSG ont ainsi été étonnés de voir que les troupes de Mikel Arteta abordaient cette rencontre avec une confiance absolue, estimant que cela allait se dérouler comme au match de cet automne. « Ils ont trouvé les Gunners un peu trop confiants avant la rencontre, dans leurs discours ou sur les réseaux sociaux, comme s'ils allaient affronter une « petite » équipe ou comme s'ils s'étaient sentis intouchables après leur grosse performance face au Real Madrid (3-0, 2-1) », souligne ainsi le journaliste José Barroso, pour qui Arsenal a attrapé un peu le melon et en a payé le prix fort.

Même pendant le match, les gesticulations d’Arteta et du banc d’Arsenal ont eu tendance à agacer le clan du PSG, pour qui l’humilité n’était pas de mise chez les Gunners. Nul doute que le déroulement de la rencontre et le résultat final a permis de remettre tout le monde dans le bon sens, et tant mieux si cela a donné un surcroit de motivation aux joueurs parisiens, heureux mais pas trop au coup de sifflet final. Ils n’ont pas eu besoin que Nasser Al-Khelaïfi descende dans le vestiaire à la fin du match pour leur dire que rien n’était fait, pour conserver cette humilité nécessaire pour continuer d’avance dans cette compétition souvent impitoyable pour ceux qui se voient trop beaux.