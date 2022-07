Renato Sanches et le PSG, attrape-moi si tu peux

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé très proche de rejoindre le Paris SG, Renato Sanches ne s’est toujours pas engagé avec le club de la capitale.

L’accord avec le LOSC est pourtant tout proche, mais la touche finale n’a pas été effectuée, et les concurrents y croient toujours. A force d’entendre que tout était bouclé et que rien ne s’officialise, le Milan AC garde espoir. Le club lombard est en train de boucler la venue de Charles De Ketelaere en provenance du FC Bruges, et entend bien avoir encore son mot à dire pour l’international portugais la semaine prochaine. Selon le Corriere Della Sera, Olivier Letang, le président lillois, n’est pas totalement satisfait par la dernière offre du PSG, et rêve d’une belle proposition en provenance d’Italie pour faire grimper les enchères. Jusqu’à présent, le Paris SG est monté jusqu’à 10 millions d’euros, rien de plus.

Surenchère du Milan AC ?

La pression monte donc à une semaine du début du championnat, ce qui empêche totalement le LOSC d’être fixé sur son effectif et sur l’avenir d’un de ses meilleurs joueurs. Le Portugais se voit de toute façon loin de Lille, et il s’imagine rejoindre une formation qualifiée pour la Ligue des Champions. Le forcing de Luis Campos a porté ses fruits et semble avoir décidé Renato Sanches à rejoindre le champion de France, mais tant que l’affaire n’est pas bouclée, le Milan AC a décidé de ne pas lâcher prise. Et les Lombards sont prêts à brouiller les pistes jusqu’au bout, en promettant de mettre jusqu’à 15 millions d’euros. Suffisant pour renverser un dossier qui semblait bouclé, mais qui n’est toujours pas officialisé ? La réponse ne devrait pas tarder, même si le PSG semble attendre d’avoir réalisé une ou deux ventes pour pouvoir signer nouveau chèque. Le départ très attendu de Wijnaldum à l’AS Roma pourrait donc rapidement aider ce dossier à se boucler.